Atendimento envolve acolhimento, orientação e suporte à comunidadeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 31/12/2024 11:13

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas de Volta Redonda (CMPD-VR) encerra o ano de 2024 tendo realizado diversas atividades em prol da população em um problema social e de saúde pública dos mais dramáticos. Graças às suas iniciativas, a CMPD recebeu o título de “Cidade Prevenida”, certificado entregue pelo Cpopd (Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas), indicativo de que em Volta Redonda a questão da prevenção ao uso de drogas é tratada com seriedade.

De janeiro até o início do mês, a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas atendeu, por meio de demanda espontânea, 150 pessoas diretas e 450 pessoas indiretas (familiares e acompanhantes dos usuários dos serviços). Esse atendimento envolve acolhimento, orientação e suporte à comunidade, contribuindo para a prevenção e os desafios relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Através de parceria com o curso de Odontologia do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), a CMPD participou das edições deste ano da ação Conexão Mega Cidadania, com o objetivo de conscientizar sobre os malefícios do tabagismo. A população recebeu orientações sobre os impactos do cigarro na saúde bucal e geral, reforçando a importância da prevenção, ação que foram ao encontro do compromisso de promover a saúde e o bem-estar da comunidade.

Famílias Fortes

Uma iniciativa bem-sucedida da CMPD em 2024 foi o Programa Famílias Fortes, que realizou dois ciclos no bairro Três Poços com a finalidade de fortalecer vínculos e promover valores essenciais entre as famílias participantes. Um total de 180 pessoas foram atingidas com o programa – 100 crianças e 80 adultos.

Para celebrar essa conquista e proporcionar uma experiência inesquecível, a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas organizou um passeio ao Rio de Janeiro. As famílias tiveram a oportunidade de visitar a roda-gigante Rio Star, explorar o Museu de Artes e desfrutar da praia de Copacabana. Foi um encerramento importante de união, aprendizado e lazer na construção de comunidades mais fortes e felizes.

Direitos Humanos e mais parcerias

A Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas ainda atuou em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) durante a elaboração da Cartilha de Direitos Humanos. O material busca promover a conscientização sobre os direitos fundamentais, fortalecendo a cidadania e ampliando o acesso a informações essenciais para a garantia de dignidade. Dessa forma, a CMPD reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais informada e inclusiva.

Outra parceria importante foi com a Guarda Municipal de Volta Redonda, em que a CMPD realizou uma capacitação com os agentes que atuam na Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente. O tema abordado foi a adolescência, com foco nas características dessa fase, os desafios enfrentados pelos jovens e estratégias de abordagem eficazes. O objetivo foi preparar os guardas municipais para lidarem de maneira sensível e assertiva com as demandas desse público, fortalecendo as ações de proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade.

Eventos

A Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas marcou presença em importantes congressos ao longo deste ano. Um deles foi o Encontro de Empresas: Atualização em Comportamentos Adictos, de Risco e em Problemas Relacionados ao uso de Substâncias Psicoativas e outras Compulsões nos Ambientes de Trabalho, para o qual foi articulado uma parceria com a associação de estudos do álcool e outras drogas com o UniFOA, a fim de articular os planos de prevenção para os trabalhadores e formas de tratamentos que possam ser aplicadas no H.Foa (hospital da FOA).

O evento foi importante para compartilhar experiências, adquirir novos conhecimentos e desenvolver estratégias eficazes para prevenir e lidar com comportamentos de risco em diferentes contextos, contribuindo para ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos.

Reconhecimento

Tais realizações fizeram com que Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas, recebesse o título de “Cidade Prevenida”, certificado entregue pelo Cepopd (Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas) em reconhecimento ao trabalho realizado pela CMPD. O evento foi realizado na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), na capital fluminense, e teve apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

O “Cidade Prevenida” é um selo que tem por finalidade reconhecer os municípios que vêm se destacando no trabalho de prevenção, serviços e cuidados no controle do uso abusivo de álcool e outras drogas. A proposta é incentivar outros gestores a investirem em políticas públicas que busquem amenizar as demandas decorrentes das consequências do álcool e outras drogas.

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, lembra que o trabalho da CMPD é contínuo, sendo necessário buscar novas abordagens e estratégias para conscientizar a população. “As ações que realizamos em 2024 foram importantes para mostrar à comunidade, em especial os jovens, os malefícios do uso das drogas em todas as suas variantes. Programas como o Famílias Fortes são fundamentais para essa conscientização e reforço dos vínculos familiares, além das atividades que fizemos no Conexão Mega Cidadania, entre outras, sem esquecer dos atendimentos por demanda espontânea e as parcerias. E agradecemos, ainda, ao prefeito Neto, que sempre nos apoiou em nosso trabalho para informar a comunidade”, declarou.