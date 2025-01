Reunião para aperfeiçoar a segurança na Feira Livre de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Semop

Reunião para aperfeiçoar a segurança na Feira Livre de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - Uma reunião realizada nesta semana na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, discutiu ajustes operacionais para a realização da Feira Livre de Volta Redonda. O encontro contou com a participação de representantes dos feirantes e do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique; do subsecretário da Pasta, subtenente Amauri Pego; do comandante da Guarda Municipal (GMVR), Silvano de Paula; e do coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério.

Coronel Henrique explicou que o objetivo é aperfeiçoar a segurança no local, garantindo a circulação de consumidores, mas também de moradores no entorno onde as barracas são instaladas.

“Essas reuniões ocorrem de forma rotineira e buscam aperfeiçoar as atividades na Feira Livre e melhorar o entorno de onde ela acontece. Sabemos que nos locais onde a feira ocorre há circulação de valores em dinheiro, produtos, então o nosso papel é garantir a segurança dessas pessoas, mas não só a segurança, também o direito de ir e vir de moradores do entorno e de consumidores”, disse o secretário, citando que detalhes sobre a montagem e desmontagem das barracas também foi tema da reunião.

Segurança de proximidade

Coronel Henrique lembrou ainda que os comerciantes da Feira Livre de Volta Redonda já integram um grupo de WhatsApp gerido pela Ordem Pública e exclusivo para eles. O canal de comunicação voltado à segurança pública visa gerar proximidade entre o segmento e órgãos de segurança do município, facilitando a atuação dos agentes.

“Os resultados têm sido fantásticos, principalmente na prevenção de crimes. Estamos conseguindo dar uma rápida resposta às demandas da população e isso gera credibilidade e maior sensação de segurança. O objetivo é que o cidadão de bem confie e participe conosco cada vez mais. Sabemos da importância desses comerciantes para a economia de Volta Redonda e queremos que eles participem conosco da construção de uma cidade ainda mais segura. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, finalizou Coronel Henrique.