Entrevistas acontecem no Cras RetiroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2025 10:54

Volta Redonda - Em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a empresa CBSI está oferecendo vagas de emprego para as funções de Soldador, Mecânico e Auxiliar de Limpeza Industrial, para atuação na CSN. As entrevistas acontecem nesta quinta-feira (23) e no próximo dia 30/1, às 9h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Retiro (Rua Grandes Lojas, nº 115).

Para a entrevista, o candidato deve levar cópia da identidade (RG) e do CPF. Para os cargos de Soldador e Mecânico, é exigida experiência de no mínimo seis meses na área, Ensino Fundamental completo e diploma dos cursos de Oxicorte (para Soldador) e Profissionalizante de Mecânico. Os interessados na vaga de Auxiliar de Limpeza Industrial devem apenas possuir mais de 18 anos, sem exigência de escolaridade.

A empresa informa que os contratados para as funções de Soldador e Mecânico têm direito a salário de R$ 2.664,20 mais vale-alimentação no valor de R$ 600. Para o cargo de Auxiliar de Limpeza Industrial, o salário é de R$ 1.610 e a empresa oferece vale-alimentação de R$ 300, refeição no local, plano odontológico, vale-transporte, seguro de vida e Total Pass (academia).

“Essa parceria é fundamental para aproximarmos as vagas de emprego e a população, através do Cras, que é a porta de entrada para diversos serviços gratuitos. Os moradores de Volta Redonda podem aproveitar essa oportunidade de ingressar, ou até mesmo retornar ao mercado de trabalho, em uma grande empresa”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.