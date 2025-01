Reforma na Escola Palmares visa atender cerca de 300 crianças - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Reforma na Escola Palmares visa atender cerca de 300 criançasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2025 10:23

Volta Redonda - A reforma e ampliação da Escola Municipal Palmares, localizada no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, entrou em nova etapa neste início de ano. Realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), a obra avançou para a fase de demolição do prédio antigo, visando a construção de um espaço novo, mais amplo, com investimento de aproximadamente R$ 8 milhões, para atender os cerca de 300 alunos da unidade.

“Enquanto a obra acontece no prédio antigo, foi construída outra estrutura temporária para que os alunos possam continuar estudando com conforto até que a nova escola seja entregue. Além do novo prédio, a quadra também será reformada e ampliada”, explicou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

De acordo com o projeto, desenvolvido pelo IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), o novo prédio da Escola Palmares contará com dois andares, incluindo rampas e escadas de acesso. A nova unidade ganhará biblioteca e um refeitório espaçoso, com cerca de 100m².

O térreo vai abrigar a área administrativa – sala de reunião, salas de orientação educacional e pedagógica, direção, depósito, secretaria, banheiros feminino e masculino (incluindo adaptado para pessoas com deficiência), laboratórios de informática e de ciências, além de auditório com palco e camarim, para aproximadamente 100 pessoas.

No andar acima serão construídas cinco salas para creche, oito salas de aula para alunos do Ensino Fundamental, sala de estimulação, banheiros feminino e masculino, e adaptados.

Na área externa, a escola ganhará um novo estacionamento e a quadra será totalmente reformada e ampliada, passando a contar com uma área de aproximadamente 850m², oferecendo espaço adequado para as práticas esportivas da unidade escolar.

Unidade atende Educação Infantil e Ensino Fundamental

A Escola Municipal Palmares atende 296 alunos, distribuídos em 14 turmas, com sete no período da manhã e outras sete à tarde. A unidade conta com duas turmas de Educação Infantil (uma do 1º período e outra do 2º), e 12 turmas com estudantes das fases iniciais (do 1º ao 5º Ano) do Ensino Fundamental.

“É uma escola que atende principalmente crianças e adolescentes que moram no Padre Josimo, além de localidades próximas. O prefeito Neto nos deu essa missão e estamos investindo para entregar uma escola ainda melhor para os alunos e para os professores e toda a comunidade escolar”, ressaltou o secretário Osvaldir Denadai.