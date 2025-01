Objetivo do projeto é incentivar as crianças a prática do brincar - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Objetivo do projeto é incentivar as crianças a prática do brincarFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2025 10:30

Volta Redonda - O "Caminhão da Brinquedolândia”, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, está percorrendo esta semana cinco bairros. Nesta quarta-feira, dia 22, o veículo estará estacionado no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Vila Brasília, das 9h às 16h30. A ação é gratuita e direcionada para crianças que poderão conferir atividades recreativas, contação de histórias, teatro e brinquedos, como escorregador, gangorra e piscina de bolinha.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destaca que as atividades fazem parte do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), prevenindo situações de risco social, e fortalecendo os vínculos familiar e comunitário.

“O objetivo do projeto é resgatar e incentivar a prática do brincar entre as crianças e seus familiares, fortalecendo assim o vínculo familiar. Durante as atividades os usuários participam de atividades que destacam temas educativos, como a exploração do trabalho infantil, saúde da criança, culturas, preservação do meio ambiente, entre outros”, disse a secretária.

O primeiro local beneficiado com a iniciativa foi o Abrigo Municipal Seu Nadim, na segunda-feira, 20. Na terça-feira, 21, os beneficiados foram os moradores do bairro Vila Brasília. O projeto percorre os bairros de Volta Redonda e o veículo fica estacionado próximo aos 34 Cras e dos três Centros de Convivência espalhados pela cidade.

As atividades desenvolvidas têm como objetivo estimular a prática do brincar entre pais e filhos, trabalhando a autoestima como elemento indispensável ao pleno desenvolvimento geral e promovendo ações que reforcem a importância da convivência familiar e comunitária, contribuindo assim com a melhor qualidade de vida das famílias.