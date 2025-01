Crime ocorreu no estacionamento do Hospital São João Batista - Foto: Arquivo internet

Publicado 22/01/2025 15:14

Volta Redonda - Na manhã do último dia 20, agentes do 93º DP de Volta Redonda realizaram a prisão de um homem suspeito de cometer um roubo no estacionamento do Hospital São João Batista, no bairro colina. Crime foi cometido na madrugada do mesmo dia.

A vítima, um homem de 53 anos, relatou na DP, que estava passando em frente ao estacionamento do hospital durante a madrugada, quando foi abordado por 3 homens, supostamente em situação de rua, que teriam o agredido e roubado seu aparelho celular, dinheiro e cartões bancários. Logo após, policiais civis acompanhados pela vítima, imediatamente se dirigiram até a localidade onde encontraram um dos autores ainda no local, realizando sua prisão.