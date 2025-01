Pista está liberada todos os dias, das 6h às 10h, para pessoas cadastradas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2025 11:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda disponibiliza a pista de caminhada da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula) para a prática de corrida e caminhada orientada por profissionais de Educação Física. O local está aberto de segunda-feira a domingo, das 6h às 10h, e as pessoas interessadas podem se cadastrar com os professores no local, na Rua Carlos Marques, nº 141, no bairro Voldac.

“A prática de corrida e caminhada orientada é mais uma iniciativa da Smel para incentivar o exercício físico para a população. Esperamos atrair pessoas de todas as idades para utilizarem o espaço e ganharem qualidade de vida”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrando que os atletas devem seguir algumas regras.

“A pista da Arena Esportiva é uma instalação de apoio à prática regular do atletismo e um local de iniciação a esta modalidade desportiva. Por isso, o acesso à pista de atletismo está reservado a praticantes devidamente matriculados e equipados com calçados e vestimenta apropriados à prática”, ressaltou Rose.

Além disso, não é permitido entrar na pista com patinete, patins, bicicleta, skate e outros equipamentos, além de animais, exceto cães-guias, utilizados por pessoas com deficiência visual. Crianças e adolescentes devem estar sempre acompanhados de um responsável maior de idade.

A corrida e a caminhada devem ser realizadas sempre no sentido anti-horário, respeitando o uso das raias 1, 2 e 3 para corrida e das raias 6, 7 e 8 para caminhada. Durante o treinamento, as ultrapassagens devem ser realizadas sempre pelo lado esquerdo, portanto esse espaço deve ser reservado para quem está mais rápido.

O uso da pista é exclusivo para atividade física, assim, não é permitido parar no meio da pista para outra finalidade. Para realização de orientações técnicas, exercícios de aquecimento ou alongamento, utilize a pista de aquecimento.