Volta Redonda recebeu representantes da ADEADFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2025 17:03

Volta Redonda - A convite da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), Volta Redonda recebeu nesta quarta-feira, 22, representantes da Associação Brasileira de Estudo do Álcool e outras Drogas (Abead). O objetivo é firmar parceria com a prefeitura, envolvendo as secretarias municipais de Educação (SME) e de Saúde (SMS), que prevê ações de prevenção ao uso de drogas.

A secretária de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, esteve no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto com a presidente da associação, a psicóloga, mestre Selene Franco, e com o doutor José Mauro Braz de Lima, que é coordenador geral do Programa Acadêmico de Álcool e Drogas Centro de Ensino, Pesquisa e Referência em Alcoologia e Adictologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Durante o encontro eles fizeram uma apresentação para o prefeito sobre o trabalho de prevenção ao uso do álcool e outras drogas em Volta Redonda.

“Vamos ampliar o olhar para a prevenção e contribuir para que a Saúde do município seja referência no país. Vamos desenvolver um trabalho junto à Atenção Primária à Saúde, pois é da ponta que vêm nossos clientes. Ainda na saúde vamos focar na SAF (Síndrome Alcoólica Fetal), para reforçar que as mulheres não podem beber durante a gestação e no período puerpério.”, disse a secretária da Semapred, Neuza Jordão.

Ela acrescentou que o mesmo grupo conversou com a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, para iniciar as conversas para a implantação do trabalho. Além disso, também estão previstas ações de prevenção ao uso do álcool e outras drogas nas escolas e, para isso, houve outra reunião com o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

“Vamos trazer o projeto de prevenção da Abead para nosso município, com grandes nomes desta área”, reforçou Neuza, lembrando que o projeto também vai contar com a parceria do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

O prefeito Neto ouviu as propostas e apoiou a iniciativa. “Sabemos que o uso do álcool e outras drogas é um problema de saúde pública e qualquer ação de prevenção terá meu apoio. Além disso, sei que esse é um passo importante para avançarmos ainda mais no serviço de saúde prestado pelo município”, disse.