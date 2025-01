Bairro Siderlândia recebe o ações contra dengue - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Bairro Siderlândia recebe o ações contra dengueFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2025 15:35

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda retoma nesta quinta-feira, dia 23, a força-tarefa contra o mosquito da dengue. A medida visa intensificar os cuidados para a eliminação dos focos do Aedes aegypti – transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika. As primeiras ações acontecerão no bairro Siderlândia, das 8h às 15h, com vistorias nas residências, orientações aos moradores, uso de drone para identificar criadouros do mosquito e observar, principalmente, as caixas d’água destampadas.

As larvas do Aedes se proliferam na água parada, por isso, a importância de a população inspecionar a casa e o quintal, pelo menos uma vez por semana, durante 10 minutos. Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, os recipientes contendo água – grandes ou pequenos, como caixas d’água ou tampinha de refrigerante, por exemplo – podem ser tornar depósitos para o mosquito.

“O verão é um período de altas temperaturas e constantes chuvas, isso contribui para o aumento da reprodução do Aedes aegypti. A prevenção tem que existir durante todo o ano, mas precisa ser intensificada nesta estação. É fundamental o empenho dos moradores para que fiquem atentos aos riscos e façam a vistoria, pois 80% dos focos estão em áreas residenciais”, alertou a coordenadora.

Força-tarefa contra a dengue

Além dos agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a força-tarefa da prefeitura conta com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), que vai oferecer caçambas para os moradores descartarem corretamente materiais que estejam ocupando o quintal de suas casas.

No Siderlândia, as caçambas ficarão à disposição dos moradores nas ruas 10 e 11 – próximo à UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) e ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social); Rua Cabo Frio, e na esquina entre as ruas Itaperuna e Itaboraí.

Medidas simples de prevenção à dengue

Tampe caixas d’água, ralos e pias;

Higienize bebedouros de animais de estimação;

Descarte pneus velhos. Caso precise guardá-los, mantenha-os em local coberto, protegidos do contato com a água;

Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira e de bebedouros, e lave-os com água e sabão;

Limpe as calhas e a laje da sua casa e coloque areia nos cacos de vidro de muros que possam acumular água;

Coloque areia nos vasos de plantas;

Amarre bem os sacos de lixo e não descarte resíduos sólidos em terrenos abandonados ou na rua;

Faça uma inspeção em casa pelo menos uma vez por semana para encontrar possíveis focos de larvas;

Sempre que possível, faça uso de repelentes e instale telas, especialmente nas regiões com maior registro de casos;

Receba bem os agentes da Saúde na sua casa.