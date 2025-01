Todas as atividades tradicionais estarão presentes em 2025 - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 23/01/2025 15:24

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda definiu o calendário para 2025 com atividades esportivas e de recreação que beneficiam crianças, adolescentes, jovens, adultos e a Melhor Idade. O cronograma anual começa com a Colônia de Férias de Verão, que acontecerá entre os dias 27 e 31 de janeiro, e o Projeto Verão, nos dias 25 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro, no Parque Aquático Municipal.

A colônia de férias da Smel é voltada para crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos e será realizada em 11 polos diferentes. Entre as atividades estão recreação, gincanas, oficinas de dança e de lutas, jogos de tabuleiros, além de passeios ao Parque Aquático Municipal, na Ilha São João. O Projeto Verão, que abrange os associados do parque aquático, terá minivoleibol, polo aquático, atividades recreativas e axé hidro dentro das piscinas. Fora delas também haverá, além de música ao vivo, badminton, tênis de mesa e jogos de salão.

“Será um ano de muito trabalho para a equipe Smel. Além de todos os tradicionais eventos como o Festival de Dança, o Jevre (Jogos Estudantis de Volta Redonda), a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), a Corrida da Paz, as colônias de férias de verão e inverno, vamos trazer novidades para Volta Redonda. Haverá a Gincana Viva o Esporte para as crianças, Circuito Cross para jovens e adultos, Maratona Aquática para o público 40+, Olimpíada da Melhor Idade e muito mais”, adiantou a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, acrescentando que as ações da secretaria são um incentivo à prática da atividade física em todas as idades, com opções gratuitas para a população.

A programação do mês de março inicia com os idosos do programa Viva a Melhor Idade desfilando pelo Bloco da Vida. Além disso, haverá atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher e abertura da Copa Diarinho de Futsal, com jogos até o mês de junho. Para abril, está prevista a primeira Maratona Aquática 40+, que terá uma segunda edição em outubro.

O anúncio da Viagem da Melhor Idade deve ser feito em maio com o início imediato dos passeios, que vão até novembro. Também em maio haverá a Olimpíada da Melhor Idade e a equipe da Smel começa a preparar os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), que será aberto em setembro e encerrado no final de outubro, e a Olimpede, prevista para acontecer no último fim de semana de agosto.

O 1º Circuito Smel Cross será em junho, voltado para pessoas dos 18 aos 59 anos, e o evento terá a segunda edição em novembro. Em julho, terá o tradicional Festival de Dança e a Colônia de Férias de Inverno. Para o último fim de semana de agosto, está marcada a Olimpede. Em setembro tem abertura do Jevre e a primeira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, que volta a ser realizado em dezembro.

No mês de outubro, a Smel promoverá atividades pelo Dia das Crianças e Volta Redonda sediará a Copa Rio Sul Dente de Leite de Futsal. Em novembro acontecerá a Gincana Viva o Esporte, para crianças dos 6 aos 12 anos, e 2025 encerra com a tradicional Corrida da Paz, em dezembro.