O novo Clube Hípico já tem obras iniciadas - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O novo Clube Hípico já tem obras iniciadasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/01/2025 10:51

Volta Redonda - A construção do novo Clube Hípico de Volta Redonda, na Ilha São João, começou a sair do papel. A obra foi iniciada com a demolição de algumas baias antigas e o novo espaço substituirá a pista utilizada pela Escola Municipal de Hipismo, que é administrada pela prefeitura, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG). Com cerca de R$ 14,5 milhões em investimento, a previsão é que o Clube Hípico seja concluído em cerca de 10 meses, oferecendo um espaço mais amplo e confortável para a prática do esporte.

“Além das aulas, teremos um espaço pronto para receber eventos de hipismo. A modernização vai beneficiar os alunos da Escola de Hipismo e a cidade em geral. Agradeço ao prefeito Neto pelo apoio ao projeto, que revela grandes talentos nessa modalidade esportiva e orgulham nossa cidade”, afirmou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

Depois de pronto, o Clube Hípico contará com uma pista coberta (4.000m²) com especificações adequadas para receber torneios nacionais e internacionais, com a estrutura de dois pavimentos projetada seguindo todas as normas de acessibilidade. O local terá ainda camarote com serviço de bar e alimentação, banheiros, sala de mídia e sala para o juiz.

A estrutura também oferecerá capacidade para 80 baias para cavalos, sala de ferragens, consultório veterinário, sala de selas, copa, escola, banheiros e área administrativa.

“O vereador Neném foi um grande incentivador e me pediu que desse atenção a esse projeto, e estamos conseguindo tirar ele do papel, inclusive com apoio do deputado estadual Munir Neto. Tenho certeza que será um legado para a população e um espaço ainda melhor para nossos alunos campeões”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Celeiro de talentos

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), criada em 2003 pelo prefeito Neto, já foi reconhecida e homenageada pela CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) como a primeira escola pública de hipismo em atividade no Brasil, além de também ser um celeiro de talentos e reconhecida pelos resultados conquistados nas competições nacionais. Mais de 1.500 crianças já passaram pela EMHVR, que é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE), e eneacampeã estadual no ranking por escolas.