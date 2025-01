Serviços estarão disponíveis através do projeto Inclusão Produtiva em Ação - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Serviços estarão disponíveis através do projeto Inclusão Produtiva em AçãoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 23/01/2025 12:54

Volta Redonda - Com o lema “Cuidar do visual é só parte do presente: você também apoia novos talentos”, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está percorrendo os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, oferecendo gratuitamente corte de cabelo e design de sobrancelhas.

A ação faz parte do projeto “Inclusão Produtiva em Ação”, destinado à população em geral. A atividade envolve os alunos das oficinas de inclusão produtiva. A ação contará com a supervisão de instrutores do curso, acontecendo das 9h30 às 12h, e das 13h30 às 16h.

Nesta sexta-feira, 24, o serviço será realizado no Centro de Convivência Morada do Campo; na segunda-feira, 27, a ação acontece no Centro de Referência de Assistência Social de Três Poços; já no dia 28, os serviços estarão disponíveis no Cras do Retiro e no Centro de Inclusão Produtiva (Cip) do Jardim Vila Rica; dia 29 será a vez dos moradores dos bairros São Sebastião e Rústico receberem a inciativa nos Cras; no dia 30 a ação acontece no Cras do Vila Brasília e no Centro Pop, localizado no Aterrado. Encerrando a programação de janeiro, no dia 31, a ação estará nos Cras do Verde Vale e do Monte Castelo.

O coordenador do Programa de Inclusão Produtiva, Rafael Malachine, responsável pelo projeto, explica que as oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva têm como meta priorizar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

"O Programa de Inclusão Produtiva é uma assistência transformadora para todos os envolvidos, tanto para quem trabalha quanto para quem recebe, que no caso são os usuários", disse o coordenador.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressalta que esses serviços oferecidos pela Prefeitura de Volta Redonda visam levar qualidade de vida para a população.

“É uma oportunidade de melhorar a autoestima da população e de dar aos alunos experiência para serem inseridos no mercado de trabalho, uma vez que o serviço funciona como aula prática para os alunos que concluíram as oficinas de corte de cabelo, ofertadas pelo Programa de Capacitação e Inclusão Produtiva”, ressaltou a secretária.