Mais de 500 residências foram vistoriadas durante a açãoFoto: Cris Oliveira

Publicado 23/01/2025 18:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu nesta quinta-feira, 23, ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti no bairro Siderlândia. Agentes de endemias da Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) se uniram em uma força-tarefa que vai percorrer os bairros do município, com o objetivo de eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Cerca de 500 imóveis foram vistoriados pelos agentes de endemias. O objetivo da força-tarefa é conscientizar os moradores a fim de evitar a proliferação do Aedes aegypti. Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, os bairros Belmonte e Jardim Belmonte vão receber a força-tarefa contra a dengue na próxima semana.

“Em todos os bairros de Volta Redonda iremos intensificar as vistorias. Contamos com o apoio da população para receber bem os agentes em sua residência, esse trabalho de vistoria é fundamental para mapearmos os locais que mais precisam de atenção. A luta contra o mosquito é um dever de todos”, enfatizou Janaína Soledad.

A moradora da Rua Petrópolis, Ana Carolina Bastos, abriu as portas da sua casa para os agentes de endemias e o melhor resultado: nenhum foco do mosquito da dengue foi encontrado.

“Nossa família cuida muito bem do quintal e, principalmente, das plantas porque aqui temos muitas. A gente não deixa água parada em lugar nenhum, minha mãe coloca areia nos vasos de plantas e três vezes por semana fazemos uma inspeção por todo o quintal”, disse a moradora que aconselhou:

“Se cada um, assim como a minha família, fizer a sua parte, não teremos dengue por aqui. Vistoriar a casa e o quintal para eliminar a água parada é rápido, gente, e não custa. Ninguém aqui em casa pegou dengue, somos extremamente cuidadosos, pois minha avó de 93 anos mora com a gente”, comentou Ana Carolina.

Durante o dia, além dos agentes de endemias uma equipe da SMSP recolheu diversos materiais, inclusive entulhos, que foram descartados pelos moradores nas caçambas, disponibilizadas nas Ruas 10 e 11; Cabo Frio; e na esquina entre as ruas Itaperuna e Itaboraí.

Medidas simples de prevenção à dengue

Tampe caixas d’água, ralos e pias;

Higienize bebedouros de animais de estimação;

Descarte pneus velhos. Caso precise guardá-los, mantenha-os em local coberto, protegidos do contato com a água;

Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira e de bebedouros, e lave-os com água e sabão;

Limpe as calhas e a laje da sua casa e coloque areia nos cacos de vidro de muros que possam acumular água;

Coloque areia nos vasos de plantas;

Amarre bem os sacos de lixo e não descarte resíduos sólidos em terrenos abandonados ou na rua;

Faça uma inspeção em casa pelo menos uma vez por semana para encontrar possíveis focos de larvas;

Sempre que possível, faça uso de repelentes e instale telas, especialmente nas regiões com maior registro de casos;

Receba bem os agentes da Saúde na sua casa.