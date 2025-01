Moradores de reúnem para garantir abastecimento - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/01/2025 10:27

Volta Redonda - Gratidão em dose dupla, em nome do coletivo. Esse é o sentimento compartilhado por Marcos Paulo Correia e Vera Lúcia Bastos, moradores do Residencial Bela Roma Condomínio Clube, um conjunto de apartamentos localizado no bairro Roma em Volta Redonda. O local sofria com falta d’água em períodos de calor intenso e, após planejamento e investimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), o abastecimento ao condomínio foi regularizado.

“Todo o período de intensidade de calor aumentava o consumo e, naturalmente, estavam acontecendo diversas faltas d'água. E quando voltava a abastecer o bairro, nós sempre ficávamos por último. Só que aqui é um condomínio, tem vários moradores, e a gente ficava sempre no final da linha e acabávamos ficando até uma semana sem água”, explicou Marcos.

“Colocamos a situação de que tinha muitos idosos, crianças e que nós chegamos a ficar cinco dias sem água. Era torneira seca. A gente tinha que sair para tomar banho em casa de parente, levar roupa para lavar em outros lugares”, completou Vera Lúcia, que é subsíndica do condomínio.

Os moradores do Bela Roma se organizaram, acionaram o Saae e foram convidados pela autarquia a conhecerem o trabalho e a apresentarem melhor suas demandas. Um grupo foi recebido na sede do Saae e os moradores apresentaram as situações que ocorriam em relação ao abastecimento. A equipe técnica do Saae ouviu as propostas e, através do estudo realizado em conjunto, providenciaram em 2023 uma ligação direta na adutora que vai para o reservatório do condomínio.

“Fomos bem recebidos no Saae, estivemos lá conhecendo a operação e em conjunto encontramos essa solução. O Saae foi sensível à nossa demanda e, através de uma investigação, conseguiu resolver o problema. Hoje a gente não tem problema mais de falta d’água e a gente é grato por isso”, disse Marcos.

“Fomos lá e colocamos a nossa dificuldade e eles prontamente se propuseram a nos ajudar e nos ajudaram, modificando a nossa entrada de água. Hoje não tem mais nenhuma reclamação. A gente tem água com abundância, graças a Deus, né? E ao Saae, que resolveu o nosso problema de uma forma definitiva”, destacou Vera Lúcia.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza (PC), parabenizou as equipes pelo empenho em resolver a questão do abastecimento do condomínio e ressaltou o trabalho realizado pela autarquia para melhorar constantemente o acesso da população à água potável.

“Sabemos que em dias de calor intenso o consumo costuma aumentar em até 30% e, com isso, algumas localidades mais distantes, em partes mais altas, acabam tendo o abastecimento prejudicado em algumas ocasiões. Mas estamos sempre buscando soluções a curto prazo para garantir o abastecimento à população. Parabéns às equipes do Saae, pelo empenho e dedicação, e aos moradores, que nos procuraram para nos ajudar a melhorar o serviço”, frisou PC, destacando o compromisso de melhorar ainda mais o atendimento.

“Com a construção da nova ETA (Estação de Tratamento de Água) no bairro Aero Clube, vamos conseguir dobrar a capacidade de captação e tratamento da água, permitindo que Volta Redonda tenha abastecimento garantido por 20 anos”, lembrou PC.

A história dos moradores do condomínio Bela Roma faz parte da série de reportagens “Gratidão Não Prescreve”, da Prefeitura de Volta Redonda, que vem contando relatos de cidadãos que se mostram gratos por algum atendimento recebido, ou serviço realizado pela administração municipal.