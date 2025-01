Equipamentos fazem parte da segunda remessa de investimentos - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no bairro Retiro, em Volta Redonda, recebeu nessa quinta-feira, 23, a segunda remessa de camas elétricas – um total de 50 equipamentos – que vão reforçar a estrutura da unidade, beneficiando os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

“As novas camas elétricas são articuláveis e vão proporcionar mais conforto e praticidade. Elas serão utilizadas principalmente para atender pacientes da área de internação de clínica médica”, explicou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o hospital já havia recebido uma primeira remessa com nove camas desse modelo, e está prevista uma terceira remessa com mais 10 equipamentos.

Mais modernidade

Dentro do processo de modernização de toda a estrutura, o Hospital do Retiro já adquiriu ventiladores pulmonares eletrônico, que possibilitam um tratamento mais moderno e, consequentemente, uma terapêutica mais completa para a população que venha a necessitar de suporte ventilatório em doenças pulmonares graves.

A unidade hospitalar também já foi equipada com torre de videolaparoscopia para uso geral e colecistectomia, adquirida para reforçar o serviço de videocirurgia. O equipamento conta com resolução 4k, proporcionando maior definição das imagens; conexões Bluetooth, Wi-fi e USB e interligação com sistema inteligente, o que permite a execução da telemedicina; e uma microcâmera moderna para cirurgias minimamente invasivas, entre outros acessórios.