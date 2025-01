A Semop (Secretaria de Ordem Pública) é um dos destaques da gestão - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/01/2025 10:58

Volta Redonda - Os projetos da Prefeitura de Volta Redonda se tornaram referência para outras cidades da região Sul Fluminense e de outros estados, a exemplo do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Após as eleições municipais de 2024, o governo do prefeito Antonio Francisco Neto vem recebendo visitas recorrentes de comitivas eleitas e reeleitas com o objetivo de conhecer as iniciativas implementadas no município, para reproduzir em suas administrações.

Uma das áreas em Volta Redonda que se tornou referência é a segurança pública. O prefeito eleito de Timóteo (MG), Capitão Vitor Prado, o vice-prefeito eleito de Piraí, Alexsandro Sena, e os secretários municipais de Ordem Pública de Itatiaia e Pinheiral (RJ), Jarbas Júnior e Anderson Costa Alonso, respectivamente, visitaram a sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João, e conhecerem de perto projetos como o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) – criado em 2009 e que faz o monitoramento por câmeras 24 horas por dia, inclusive com reconhecimento facial.

Também conheceram a CAU (Central de Atendimento Único) – que recebe as ligações de urgência e demandas da população; as Patrulhas de Proteção ao Idoso, Escolar e Maria da Penha, entre outros projetos. Já a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recebeu representantes das guardas municipais de Barra Mansa e Porto Real.

Esporte e Lazer

Responsável por produzir grandes eventos e projetos inovadores, como, por exemplo, a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) sempre vem recebendo visitas de delegações de outras cidades da região e do estado do Rio. Atualmente, profissionais da equipe da Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude, Lazer e Turismo de Pinheiral (RJ) estão agendando uma visita para conhecer de perto o trabalho da Smel-VR.

Assistência Social

O desenvolvimento da política da Assistência Social, em Volta Redonda, também atraiu visitantes à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), como da secretária municipal de Assistência Social de Barra Mansa, Joseane Ricarte; do secretário municipal de Assistência Social e Combate à Fome de Belford Roxo (RJ), Diogo Bastos, que é ex-Superintendente da Proteção Social Básica – órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Uma comitiva da Prefeitura de Angra dos Reis também esteve na sede da Smas-VR.

Mulheres e Direitos Humanos

Uma das áreas que também despertou interesse para a criação de políticas públicas e diretrizes para a defesa dos direitos humanos e o combate à violência de gênero foi a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH). A secretária e subsecretária da Mulher de Paracambi (RJ), Débora de Paula Santos e Josiane Xerem, visitaram a sede da SMDH, assim como o vereador de Porto Real (RJ), Leonardo Odilon de Novais.

Meio Ambiente

O trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), responsável pelo controle, monitoramento, avaliação dos recursos naturais, promoção da educação ambiental, entre outros, pontuou as visitas dos secretários de Barra do Piraí (RJ), Christopher Almada Guimarães Taranto, e de São Pedro da Aldeia (RJ), Mario Flavio Moreira.

Planejamento e Tecnologia

Encerrando a série de visitas dos gestores, a Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) e a Empresa de Processamento de Dados (EPD) explicaram para os gestores da Prefeitura de Resende (RJ) sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informações no município (SEI-VR). Esse sistema recém inaugurado pela administração municipal tem como objetivo a desburocratização da gestão pública, dando mais agilidade aos processos e favorecendo a população.

Para o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, ter essas cidades da região e de outro estado se espelhando no município é retomar o orgulho de ser volta-redondense.

“Quando reassumi à prefeitura em 2021 reafirmei que eu e minha equipe trabalharíamos para que nossa querida Volta Redonda voltasse a ser referência em todas as áreas, e assim estamos trabalhando. Ainda temos muito o que fazer, mas esse é o caminho. Quero agradecer a todos que vieram até o município conhecer os nossos projetos, estamos à disposição para ajudar a quem for”, comentou Neto.