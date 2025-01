Unidade conta com soro para picadas de aranhas, cobras, escorpiões e lacraias - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Unidade conta com soro para picadas de aranhas, cobras, escorpiões e lacraiasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/01/2025 12:15

Volta Redonda - O Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, em Volta Redonda, é referência na região em atendimento a vítimas de acidentes com animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, aranhas e lacraias. A unidade da Rede Municipal de Saúde dispõe de uma variedade de soros (imunobiológicos) que são utilizados no tratamento desses casos.

O diretor-médico do hospital, Rodney Gomes, reforça a importância de buscar atendimento imediato ao ser picado por algum animal peçonhento. Um dos primeiros procedimentos a ser feito é avaliar a gravidade do caso e disponibilizar o soro que vai neutralizar os danos ocasionados pelo envenenamento desses animais.

“Logo após o acidente, o morador deve lavar o local com água e sabão e buscar ajuda médica o mais rápido possível. O tempo para administrar o soro é primordial para o tratamento, a pessoa deve procurar ajuda imediatamente”, comenta, acrescentando que através de uma avaliação clínica o tipo de tratamento é definido pela equipe médica.

“O acidentado deve informar o máximo de características do animal. Se possível ser feito com segurança, pode-se tirar uma foto para ajudar na identificação ou em alguns casos até levar o animal. Essa identificação é importante para que o paciente receba o imunobiológico correspondente àquela espécie. Após receber o soro, o paciente permanece por observação até os sintomas do envenenamento serem amenizados”, explica o diretor-médico.

Em 2024, 133 atendimentos de acidentes por animais peçonhentos foram registrados no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, que também disponibiliza o soro para unidades públicas e privadas, mediante notificação.

“Nosso estoque é abastecido regularmente pelo Governo do Estado por sermos polo de atendimento no Sul Fluminense. No caso de acidente envolvendo cobras, normalmente é de Jararaca, comum na nossa região”, finaliza o diretor-médico, Rodney Gomes.

Saiba o que fazer em caso de acidente com animal peçonhento:

1) Não amarre o membro acidentado, porque isto, além de não evitar que o veneno seja absorvido, impede a circulação do sangue, podendo produzir necrose ou gangrena;

2) Não corte o local da picada: alguns venenos podem provocar hemorragias;

3) Não adianta chupar o local da picada ou mordida: além de ser impossível retirar o veneno circulante do sangue, a sucção pode piorar o estado daquela região do corpo;

4) Não coloque qualquer substância no local;

5) O acidentado não deve tomar qualquer bebida alcoólica;

6) Lave a parte do corpo acidentada com água e sabão e procure imediatamente o hospital, para que receba o soro e o atendimento adequados.