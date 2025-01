Mulher foi encaminhada para a 93ª DP - Foto: Divulgação

Mulher foi encaminhada para a 93ª DPFoto: Divulgação

Publicado 24/01/2025 17:37

Volta Redonda - Uma mulher foi presa na tarde desta quinta-feira, 23, em Volta Redonda por extorsão e restrição da liberdade da vítima. Policiais civis da 93ª DP se dirigiram até o bairro Laranjal após tomarem conhecimento que um homem de 54 anos estava sendo mantido em cárcere na sua própria casa por cerca de dois meses.

De acordo com os agentes que foram até o local, a vítima citou que a mulher se passava por membro do Ministério Público e tinha um filho delegado da Polícia Federal e tinha encontrado droga na casa de praia que a vítima possuía em Paraty, assim, exigindo uma quantia de R$ 500 mil.

O homem, que era dentista, teve seu celular quebrado e foi forçado a desmarcar todos os seus pacientes, com o argumento de que levantaria suspeita das autoridades em relação as drogas em sua casa de praia. Sem atender, os familiares, com qual já não tinha contato, ficaram preocupados e foram até a delegacia.

Ainda no local, foi informado que a suspeita se evadiu em um táxi, mas foi interceptada no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Ela foi presa e conduzida a 93ª DP. A mulher permanece à disposição da justiça.