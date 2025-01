Zoo-vr tem programação gratuita para crianças e adolescentes - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/01/2025 16:47

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) está com uma programação especial de férias escolares para as crianças e adolescentes do município. As atividades gratuitas, que começaram no dia 21/01, seguem neste sábado, dia 25, em dois turnos: pela manhã, das 10h às 12h; e à tarde, das 14h às 16h. Na próxima semana, a programação acontecerá de 28/01 a 01/02 no mesmo horário.

Quem estava se divertindo com as atividades do Zoo-VR nesta sexta-feira, dia 24, era Erick Domingos, de 12 anos, da Vila Americana. Ela estava com um grupo de crianças atendidas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro. “Entre as brincadeiras, a que mais curti foi o cabo de guerra. Os tios e as tias da recreação são muito divertidos e fazem muitas atividades legais com a gente”, disse Erick.

A programação conta com recreação e oficinas educativas com aprendizado sobre os animais hospedados no zoológico, contação de histórias sobre a fauna e o meio ambiente, e ainda jogos e dinâmicas que estimulam a colaboração e o trabalho em equipe.

Além das crianças que participavam das atividades, muitas famílias também estavam no zoológico aproveitando a área verde e o espaço do parquinho. Mãe de Arthur de cinco anos, Loraine Ribeiro comentou que pelo menos uma vez por semana nas férias escolares de janeiro tem trazido seu filho para passear no Zoo-VR.

“Sair de casa com ele é importante para a sua socialização com outras crianças. Aqui tem um espaço maravilhoso, é gratuito, arborizado e tem bons brinquedos, as crianças gostam bastante disso”, disse a moradora do bairro Três Poços.

Atividades gratuitas

Oficina de bolhas de sabão gigantes (uma vez por semana);

Momentos de interação com o Zoo-VR: visitas guiadas e aprendizado sobre os animais hospedados;

Gincanas e brincadeiras recreativas ao ar livre;

Contação de histórias sobre a fauna e o meio ambiente;

Jogos e dinâmicas que estimulam a colaboração e o trabalho em equipe.