Deficientes auditivos tem suporte de intérprete de librasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/01/2025 15:59

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), encerrou as inscrições para o vestibular de acesso ao curso superior presencial para Pessoas com Deficiência (PCD) com 103 candidatos. A ação, batizada de "Diploma Cidadão”, oferta de forma gratuita, em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), a faculdade de Administração.

Os 103 interessados em ingressar no curso superior de Administração estão divididos entre 25 com deficiência visual, 24 com deficiência física, 22 com deficiência auditiva,18 autistas, nove com deficiência intelectual e cinco com outras deficiências. A previsão é que a prova de acesso à faculdade aconteça ainda em fevereiro, assim como o início das aulas.

O curso superior de Administração para Pessoas com Deficiência do UGB tem duração de quatro anos, com aulas presenciais noturnas. A primeira turma do "Diploma Cidadão” ingressou na faculdade no segundo semestre de 2021 e a formatura será no meio deste ano.

No caso dos deficientes auditivos, os professores têm auxílio de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para facilitar a compreensão das disciplinas. E todos os alunos contam com amparo pedagógico voltado para as suas necessidades.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Washington Uchôa, afirma que promover a inclusão, acessibilidade e o crescimento profissional são os objetivos do "Diploma Cidadão”.

"O programa pioneiro na região garante acesso à educação de qualidade, proporcionando às pessoas com deficiência condição de igualdade na hora de ingressar no mercado de trabalho”, reforçou o secretário.

Cadastro de reserva

A subsecretária da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Eliete Vasques, informa que o link de inscrições para o vestibular de acesso ao curso superior presencial de Administração seguirá ativo. Basta acessar https://bit.ly/DiplomaCidadão2025.

"O objetivo é fazer um cadastro de reserva com as pessoas com deficiência interessadas que não conseguiram se inscrever no prazo estipulado, que encerrou nessa quinta-feira, 23. Em caso de desistência, vamos abrir oportunidade para os candidatos da fila de espera”, avisou Eliete.