Encontro ocorreu na praça Sávio Gama, no Aterrado - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Encontro ocorreu na praça Sávio Gama, no AterradoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/01/2025 16:19

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, promoveu encontro com egressos do Programa de Educação e Apoio ao Adolescente (Peaa) na última semana. A conversa, na Praça Sávio Gama, no Aterrado, proporcionou a troca de experiências entre os cinco jovens que participaram do programa. O evento também rendeu material em vídeo com depoimentos pessoais, que será exibido na primeira reunião com os assistidos, que vai acontecer na próxima quarta-feira, 29.

De acordo com a diretora-social da FBG, Ethiene Correia, o principal objetivo do encontro foi proporcionar um espaço de diálogo, onde os participantes puderam compartilhar as experiências vivenciadas durante o projeto, bem como suas trajetórias e conquistas no momento atual.

"O evento foi marcado por momentos de troca, permitindo que os egressos refletissem sobre o impacto positivo do Peaa em suas vidas. Histórias de superação, aprendizados adquiridos e a importância do apoio recebido ao longo do programa foram alguns dos temas destacados”, disse Ethiene.

Em 2025, 90 jovens, entre 14 e 18 anos, estão incluídos no Peaa, projeto de iniciação ao mercado de trabalho para adolescentes atendidos por serviços e programas da FBG, ou em cumprimento de medida socioeducativa. A iniciativa prepara para o mercado de trabalho com acompanhamento de uma equipe de assistentes sociais e psicólogos.

Entre as atividades estão encontros, intervenções, palestras, relacionamento interpessoal, como participar de uma entrevista de emprego, como construir um currículo, entre outros assuntos ligados ao mundo do trabalho.

Os adolescentes interessados em ingressar no projeto são entrevistados pela assistente social da Fundação Beatriz Gama, e encaminhados para algum setor de trabalho, de acordo com as suas habilidades, competências e interesses. A maioria deles executa as suas atividades em setores da Prefeitura de Volta Redonda.

"O Programa de Educação e Apoio ao Adolescente acompanha esses jovens para melhorar o desempenho e as condições para que possam ser inseridos no primeiro emprego. O Peaa é um projeto que faz a diferença na vida dos adolescentes, tornando-os mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho”, ressaltou o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira.