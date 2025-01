Iniciativa já conta com 90 mudas plantadas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/01/2025 09:47

Volta Redonda - A Farmácia Viva, programa da Secretaria Municipal e Saúde (SMS) de Volta Redonda, vem desenvolvendo com o campus Pinheiral do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) o projeto “Estabelecimento e Manejo de um plantio de Alecrim para desenvolvimento de pesquisa em Bioprospecção” – iniciativa que visa determinar o potencial da espécie no que diz respeito à melhoria de práticas agrícolas, assim como a saúde da população.

“O alecrim, de nome científico Rosmarinus officinalis, é uma planta medicinal muito utilizada na medicina popular e também como alimento, e possui propriedades terapêuticas importantes como antioxidante, antibacteriana e anti-inflamatória”, explicou a coordenadora da Farmácia Viva, Fabíola Martins.

Para implementação do projeto, foram adquiridas e plantadas 94 mudas em abril de 2024, e produzidas mais 80 mudas da planta. Segundo Fabíola, estudos do óleo essencial extraído do alecrim apontam resultados positivos em relação à qualidade das plantas, que poderá ser utilizada como bioproduto no controle biológico de pragas da Farmácia Viva.

“Também pode ser utilizado nos grupos de aromaterapia com o objetivo de redução de fadiga, ansiedade, melhorando também quadros moderados de depressão e insônia”, acrescentou Fabíola.

“O projeto possibilitou o estabelecimento de um plantio da espécie com o objetivo de viabilizar diferentes tipos de pesquisa, especialmente aquelas voltadas à extração de compostos bioativos e ao estudo de suas aplicações em diversas áreas: agronômicas, biológicas e medicinais. Essa iniciativa se alinha de forma complementar ao projeto Farmácia Viva, possibilitando uma colaboração mútua capaz de impulsionar a criação de novos produtos, promover parcerias com outras instituições e enriquecer a formação acadêmica dos alunos envolvidos”, explicou a professora do IFRJ Pinheiral, Glaziele Campbell, que participa do projeto.

Produção de material informativo e composição de herbário

Com a colaboração da Farmácia Viva, o projeto tem também a participação de outra professora do IFRJ Pinheiral, Cristiana Miranda, que ressalta a importância do programa da Saúde de Volta Redonda no que diz respeito à produção e divulgação científica das espécies medicinais, assim como sua contribuição no herbário do IFRJ, ferramenta muito importante na formação acadêmica dos alunos.

“A partir da identificação botânica dessas plantas que estão compondo a Farmácia Viva, a gente tem produzido material didático com informações botânicas, características morfológicas para facilitar a identificação dessas plantas, e também características ecológicas para contribuir no entendimento da dinâmica de desenvolvimento dessas plantas, como elas se relacionam com outros organismos em termos de polinização, como elas se dispersam, como elas germinam, além de contribuir para entender o cultivo, como que elas podem ser cultivadas”, explicou a professora Cristiana, citando que o material didático de divulgação científica será divulgado em uma próxima fase do projeto.

E o projeto conta também com uma equipe de campo que vem elaborando plaquinhas de identificação botânica das plantas, nome vulgar, nome científico, características de uso e um QR Code que vai dar acesso aos dados mais detalhados da apostila, por meio do celular.

“É importante ressaltar que todas essas plantas estão sendo coletadas e vão compor o herbário que a gente está implementando aqui, justamente para poder representar importantes exemplares, para que possam ser referenciais nas próximas identificações”, completou Cristiana.

Farmácia Viva

A Farmácia Viva é um modelo de farmácia que inclui desde o cultivo da planta medicinal, e aí envolve a cadeia produtiva com a agricultura local, até o produto final que é o fitoterápico, medicamento com plantas medicinais. O público-alvo será formado por usuários do SUS (Sistema Único e Saúde), por meio da Atenção Primária. O laboratório de beneficiamento será na Fundação Beatriz Gama, e a dispensação nas farmácias das unidades de saúde.

Com uma área total de 273m², a Farmácia Viva contará com sala para recebimento das plantas medicinais; salas de processamento do fitoterápico, de armazenamento/quarentena, de controle de qualidade, de preparação, e de paramentação, além de área de dispensação. Terá ainda recepção, sala administrativa, vestiários, sanitários e dois depósitos de material de limpeza.

“Por meio do Arranjo Produtivo Local em Plantas Medicinais, o Farmácia Viva visa o desenvolvimento da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares ao SUS. Em breve, nosso laboratório será entregue, permitindo ampliarmos a atuação do programa”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.