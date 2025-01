Vítima foi encontrada na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 26/01/2025 16:39

Volta Redonda - Na manhã deste domingo, 26, um corpo foi encontrado as margens da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Corpo foi localizado em um terreno que era utilizado por um supermercado como depósito. De acordo com a PRF, o corpo possuía sinais de execução, como, marcas de múltiplos tiros na cabeça, mãos amarradas e várias cápsulas foram encontradas.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram até o local juntamente com uma equipe da perícia. O corpo foi encaminhado para o IML de Volta Redonda. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Volta Redonda.