Equipes trabalham na manutenção dos bairros mais atingidosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 27/01/2025 11:42

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda atua desde o fim de semana (25 e 26) com limpeza e manutenção da cidade, por conta das fortes chuvas que atingiram o município. Equipes das secretarias de Serviços Públicos (SMSP), de Obras (SMO) e de Ordem Pública (Semop), da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) estão atuando na prevenção e nos efeitos das chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, choveu um acumulado de 35 milímetros no sábado e 28 milímetros no domingo, sendo registradas 28 ocorrências no fim de semana – a maioria relacionada a quedas de árvores e pontos de alagamento. Segundo a Defesa Civil, também ocorreram duas interdições preventivas: uma no bairro Açude, por conta de incêndio; e outra no Padre Josimo, devido a deslizamento de terra. As famílias foram acolhidas em casas de parentes.

“O Rio Paraíba do Sul está 1,85m acima do nível normal e a represa de Furnas (Usina do Funil) está operando em 30% da capacidade de água do reservatório”, acrescentou o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira.

As equipes das secretarias de Serviços Públicos e de Obras estão nas ruas realizando a remoção de barro e de árvores caídas, desobstrução de sistemas de drenagem pluvial e limpeza das vias. Um dos pontos mais atingidos é a Avenida Francisco Antônio Francisco, no bairro Açude, onde as equipes iniciaram, ainda na noite de domingo, o serviço de raspagem da lama acumulada na via, com apoio de retroescavadeira.

Profissionais da Secretaria Municipal de Ordem Pública também atuaram na remoção de árvores e galhos, desobstruindo as vias mais afetadas. Dentre os locais atendidos, estavam trechos da Avenida Nossa Senhora do Amparo e Rua Cleópatra, no bairro Voldac.

Defesa Civil orienta comportamento seguro

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, destacou a capacidade de resposta da estrutura do município, ressaltando também a importância do ato e comportamento seguros em situações de fortes chuvas. Segundo ele, são orientações como evitar qualquer tipo de capina, escavações irregulares, construções irregulares; respeitar os dias de coleta do lixo; não criar obstrução em boca de lobo, bueiros e ralos para que o escoamento de água seja normal.

“As equipes estão na rua avaliando possíveis pontos para que, se necessário for, possam ser desobstruídos. Caso necessário, o cidadão pode acionar a Defesa Civil através do telefone 199, de qualquer ponto da cidade, e deslocamos a equipe imediatamente para avaliar o cenário e tomar as devidas providências”, explicou Rubens.

E para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, os moradores de Volta Redonda devem se cadastrar, enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora.

Abastecimento de água

O Saae-VR informa que todos os sistemas de abastecimento já estão funcionando, após a forte chuva que provocou a queda de energia e afetou a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e outros sistemas dos bairros Roma, Vila Americana, Curral do Conselho, Arthur Gonçalves, Voldac. A autarquia ressalta que, apesar da retomada da operação, a recuperação do abastecimento é gradual e lenta.

O Saae-VR está trabalhando de forma contínua para garantir o abastecimento e orienta a população sobre a importância do uso consciente da água, priorizando o consumo humano.