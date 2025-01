Cirurgias robóticas é uma melhoria sendo implementada no SUS - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Cirurgias robóticas é uma melhoria sendo implementada no SUSFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 27/01/2025 11:32

Volta Redonda - Com o avanço das novas tecnologias, uma das áreas que mais recebem investimentos para beneficiar as pessoas é a saúde, que vê surgirem novos procedimentos médicos, novos sistemas de organização, mais eficiência, rapidez e comodidade nos atendimentos. Em Volta Redonda, a saúde pública tem acompanhado essa evolução e a prefeitura investe constantemente em soluções tecnológicas para melhorar o serviço prestado aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

A mais recente investida da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi a implementação da marcação, através do celular, de consultas médicas nas 46 unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF). Por meio de aplicativo disponível no site saudedigitalvr.voltaredonda.rj.gov.br, o cidadão agora pode agendar suas consultas com o clínico sem precisar sair de casa.

"Quem preferir, ainda pode marcar sua consulta presencialmente nas unidades básicas, mas a opção de agendar o clínico usando o smartphone, por exemplo, é um avanço e oferece mais comodidade, evita filas. E essa é apenas a primeira etapa do projeto de modernizar ainda mais a saúde pública. Logo estaremos implementando outras funcionalidades pela internet para beneficiar ainda mais o cidadão”, explicou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

A rede pública de Volta Redonda também avança para implementação de Inteligência Artificial (IA) na área de diagnóstico em saúde. O objetivo é implementar uma ferramenta criada para soluções de IA, visando auxiliar médicos a tomarem decisões de maneira mais cuidadosa e assertiva.

“Na prática, a inteligência artificial vai ajudar em situações como identificação de possíveis lesões difíceis de serem observadas por um profissional ao analisar laudos de exames, por exemplo. Ela será um auxílio a esse profissional, que continuará avaliando e assinando os laudos. Além de agilizar o tempo de diagnóstico e aumentar as chances de cura, a IA vai gerar economia de recursos financeiros”, explicou Márcia Cury.

Cirurgia robótica no SUS já é realidade

Para garantir a implementação constante de novas tecnologias no atendimento a quem busca pela rede pública de saúde em Volta Redonda, o município conta com parcerias. Uma delas é com a FOA (Fundação Oswaldo Aranha), que, por meio do Hospital da FOA (H.FOA), já começou a ofertar cirurgias com a utilização de robôs pagas pelo SUS.

O equipamento possui quatro braços dotados de pinças que são manipulados pelo cirurgião, que fica sentado num cockpit ao lado, e que permite, quando necessário, que a cirurgia seja feita remotamente, com o especialista operando o robô mesmo em outra parte do mundo.

“Estamos prevendo 135 cirurgias robóticas para pacientes do SUS que possuem casos como hérnia complexa, câncer de próstata ou endometriose, por exemplo. É um procedimento minimamente invasivo que também reduz risco de infecções, de erro médico, além de o tempo de internação e recuperação do paciente também ser menor”, disse a secretária de Saúde.

O município também investiu em outros equipamentos modernos para equipar as unidades de saúde, como o ultrassom de última geração que gera imagens 4D, utilizado na Policlínica da Mulher e que permite a reprodução da imagem do feto em formato tridimensional; os mamógrafos da Policlínica da Cidadania, com imagens mais precisas; ventiladores pulmonares eletrônicos e camas elétricas que equiparam o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, entre outros.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, esses investimentos se alinham com os objetivos do governo municipal em tornar a saúde pública de Volta Redonda destaque a nível nacional.

“Desde que retornamos à prefeitura, tivemos parceiros importantes como o Dr. Luizinho, o governador Cláudio Castro, que tanto nos ajudaram na recuperação e desenvolvimento da saúde em nossa cidade. Assim como a FOA, com o Eduardo Prado, que sempre foi nosso parceiro na saúde. E conseguimos avançar, adquirindo novos equipamentos modernos, e estamos buscando avançar ainda mais. Já somos referência na região e vamos tornar a saúde pública de Volta Redonda a melhor do país”, afirmou Neto.