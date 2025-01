A mostra "O Olhar de Márcio Amorim para Volta Redonda" estará em exposição na Galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 27/01/2025 13:39

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), vai abrir para visitação, nesta terça e quarta-feira, dias 28 e 29/01, mais duas exposições, uma na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, e outra no Memorial Zumbi dos Palmares, ambos na Vila Santa Cecília. A iniciativa faz parte das ações da SMC para democratizar os espaços públicos e incentivar as iniciativas culturais da cidade.

A primeira mostra, intitulada "O Olhar de Márcio Amorim para Volta Redonda”, será em homenagem ao engenheiro ambiental que descobriu na fotografia uma maneira de observar e perpetuar as belezas naturais, capturando também a interação humana com o mundo ao seu redor. A exposição ficará aberta à visitação do dia 28 de janeiro até o dia 28 de fevereiro, das 9h às 17h, na Galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

A diretora das galerias de arte da SMC e coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, ressaltou que o olhar atento e sensível de Mário Amorim para o meio ambiente se traduziu em um trabalho que sensibilizava aqueles que o cercavam, deixando um vasto registro do dia a dia da cidade de Volta Redonda.

"Desde que faleceu, em 2021, sua esposa Juliana Novaes guardou com muito carinho todos os registros fotográficos feitos por Márcio Amorim. Agora esse acervo foi doado para a Secretaria de Cultura. São fotos lindas, que vão encantar quem visitar a exposição que está sendo preparada com muito carinho, para mostrar um legado de respeito e cuidado com o meio ambiente”, destacou Renata.

Já na quarta-feira, 29, será aberta a exposição "Folia de Reis”, no Memorial Zumbi dos Palmares. A mostra, que ficará disponível para visitação até do dia 19 de fevereiro, das 9h às 20h, contará com registros da fotógrafa Hellen Lima e com o acervo da SMC. A mostra reúne painéis fotográficos que retratam a cultura popular das Folias de Reis, que vem sendo apoiada pela administração municipal.

“Estamos trabalhando para que todas as pessoas tenham acesso às instalações artísticas que acontecem na cidade. A cultura precisa ser popular. Por isso, mais uma vez estamos dando visibilidade aos artistas da cidade para que eles possam mostrar o seu trabalho, além de valorizar as Folias de Reis da cidade e região”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Chamamento público – A Secretaria Municipal de Cultura está preparando um chamamento público para ocupação das galerias de arte do município em 2025. O documento, que passará pela apreciação do Conselho Municipal de Cultura, tem previsão para ser publicado em março, após o Carnaval.