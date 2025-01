Seis pessoas foram detidas nos últimos quatro dias - Foto: Divulgação - Semop

Seis pessoas foram detidas nos últimos quatro diasFoto: Divulgação - Semop

Publicado 27/01/2025 12:16

Volta Redonda - Seis pessoas, todas elas em situação de rua, foram detidas pelas forças de segurança de Volta Redonda após cometerem crimes de vandalismo ou furto nos últimos quatro dias. O último caso aconteceu nesse domingo (26), quando um casal foi detido pela Guarda Municipal (GMVR) após ser flagrado com um celular que havia sido furtado de uma casa invadida no bairro Aterrado no dia anterior por dois homens, que também foram presos.

Na quinta-feira (23), um homem em situação de rua, de 38 anos, foi preso após quebrar a porta de vidro de entrada da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, localizada no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A prisão dele foi realizada por agentes da Operação Segurança Presente, que o abordaram na Praça Juarez Antunes, também na Vila Santa Cecília. Ele assumiu a depredação ao patrimônio público e alegou estar sob efeito de entorpecentes. Já na sexta-feira (24), uma mulher de 38 anos, também em situação de rua, foi detida por quebrar parte de um portal do Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília. Ela chegou a ameaçar funcionários da biblioteca municipal.

O crescimento no número de ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua vem preocupando a população, que tem cobrado ações do Poder Público, que vem atuando de forma repressiva em casos de crimes, mas por lei tem sua atuação limitada.

"Sabemos que somos muito cobrados com relação às pessoas em situação de rua na cidade, mas a legislação só nos permite atuar em situação delituosa, que é exatamente o que temos feito. Fato que já foi amplamente debatido junto ao Ministério Público. Estamos fazendo a nossa parte. Os demais assuntos devem ser tratados pelos órgãos competentes em Assistência Social”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Rede de assistência à população em situação de rua

Aos que desejam sair da situação de rua, Volta Redonda, através da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social), conta com uma rede completa de apoio, que vai desde o serviço de reinserção familiar até o de atendimento ao migrante, encaminhando a pessoa que não mora em Volta Redonda ao local de origem. O objetivo é oferecer tratamento digno a todos aqueles que necessitem de assistência.

Hoje, as pessoas em situação de rua são atendidas no Centro Pop, no Aterrado, onde contam com alimentação, higiene pessoal, serviço de retirada de documentos, contato familiar, atendimento psicossocial, além de receberem encaminhamentos necessários à construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar.

Após atendimento no Centro Pop, quando é identificado que a pessoa não mora em Volta Redonda, o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM) faz a concessão de passagem rodoviária aos usuários em trânsito. A unidade fica na Rodoviária Municipal, mas é necessário que todo e qualquer usuário seja atendido anteriormente pelo Centro Pop.

Já o Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, é um espaço de acolhimento provisório para adultos munícipes em situação de rua, encaminhados pelo Centro Pop, a fim de resgatar os vínculos familiares, sociais e comunitários, assegurando a autonomia dos usuários.

A Smas também promove uma busca ativa às pessoas em situação de rua, com o objetivo de estabelecer vínculos de confiança para ingressarem na rede de proteção do município, ou promover a reinserção familiar. A equipe é formada por assistente social, psicólogo e educador social.