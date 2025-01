O ginásio do Açude 1 reuniu cerca de 300 crianças e adolescentes - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/01/2025 15:31

Volta Redonda - A Colônia de Férias de Verão 2025 da Prefeitura de Volta Redonda começou nesta segunda-feira, 27. Três mil crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, estão participando das atividades, que acontecem até sexta-feira, dia 31, em 11 equipamentos esportivos do município, em dois turnos: pela manhã, das 8h às 12h; e à tarde, das 13h30 às 16h30.

"O primeiro dia da Colônia de Férias de Verão foi um sucesso. Tivemos mais inscritos no turno da manhã e aqueles que desejam participar ainda dá tempo de fazer a sua inscrição nos ginásios dos bairros Santa Cruz, Santo Agostinho, Retiro, Açude 1, Siderlândia, 249, Jardim Vila Rica, São Geraldo, Três Poços, Escola M. Nilton Penna Botelho, no Roma, e campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), no bairro Três Poços”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Um dos locais que tiveram mais inscritos foi o Ginásio Poliesportivo Neri Miglioli, no Açude 1. Cerca de 300 alunos compareceram no primeiro dia e participaram das atividades que incluem recreação, gincanas, oficinas de dança e luta, jogos de tabuleiro e passeio no Parque Aquático Municipal, localizado na Ilha São João.

Laira Thielly, de 10 anos, estava empolgada com a oficina de dança. Ela comentou que desde o ano passado participa da Colônia de Férias de Verão e, além disso, semanalmente, às terças e quintas, faz aulas de ballet no ginásio do bairro.

“Também gostei das atividades de queimada e ginástica artística. As professoras são muito legais, por isso, participo. Gosto muito de dançar, a minha matéria preferida na escola é Educação Física”, comentou Laira.

Outra participante animada com as oficinas da Colônia de Férias de Verão foi Lorena de Oliveira, de 10 anos. "A parte que mais gosto é o passeio no Parque Aquático e aqui prefiro jogar queimada com as minhas amigas. Este ano quero voltar para as aulas de ballet também e já pedi isso para a minha mãe”.

Um dos professores à frente das atividades, Ivan dos Santos, que atua há mais de 40 anos no ginásio do Açude 1, destacou a participação ativa das crianças e dos adolescentes na programação.

"É motivo de muita satisfação promover mais uma edição da Colônia de Férias de Verão. As crianças têm o hábito de participar sempre conosco das atividades aqui no ginásio. A gente agradece muito às famílias da comunidade por essa confiança, todos os alunos se sentem muito acolhidos por nós da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Juntos formamos uma grande família”, disse Ivan.