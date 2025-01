Publicado 28/01/2025 15:17

Volta Redonda - Vinte e cinco usuários do CAPD I (Centro-Dia para Pessoa com Deficiência) foram capacitados nesta terça-feira, 28, na Minicidade do Trânsito de Volta Redonda, localizada na Ilha São João. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na construção de um trânsito mais seguro, além de oferecer autonomia e inclusão social aos usuários do CAPD.

A minicidade reproduz o sistema viário urbano, com semáforos, faixas de pedestres e demarcações de solo e placas. De uma forma lúdica, os visitantes foram apresentados a princípios básicos da segurança viária e realizaram um passeio guiado por monitores.

“Ficamos felizes em poder receber os usuários do CAPD e promover essa capacitação e inclusão, porque o trânsito é algo comum, todos utilizam, então é importante todos serem dotados de conhecimento para minimizar os riscos. Durante as visitas os educadores reforçaram os cuidados necessários no trânsito, seja na condição de condutor, pedestre ou ciclista. O nosso objetivo é construir um trânsito mais seguro e salvar vidas, e é isso que nós temos feito”, enfatizou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

O CAPD I funciona no Jardim Paraíba e atende 160 usuários, entre 18 e 59 anos, com deficiência e/ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA), níveis 1 e 2 de suporte, nos turnos da manhã e tarde. As atividades desenvolvidas na unidade têm como objetivo apoiar os usuários a chegarem à vida adulta com o máximo de autonomia e independência possível.

Agendamento de visitas

Escolas, associações de moradores e representantes de entidades sociais podem fazer o agendamento de uma visita na Minicidade do Trânsito. Os atendimentos são diários, de segunda a sexta-feira, durante os períodos matutino e vespertino, exceto em dias de chuva, e podem ser agendados pelo telefone: (24) 992907177 (WhatsApp).