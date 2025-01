Cerca 12 mil atendimentos serão realizados todo mês - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 28/01/2025 12:35

Volta Redonda - O Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), unidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está passando por uma reforma para continuar oferecendo à população de Volta Redonda um tratamento de excelência. Cerca de 12 mil atendimentos são realizados mensalmente no local.

A obra, que teve início no final do ano passado, está prevista para terminar em março. Entre as melhorias que estão sendo realizadas no local estão a revitalização da pintura, colocação de piso e mobiliários novos. O local passará ainda por uma expansão, o que vai possibilitar a ampliação do serviço.

De acordo com a coordenadora municipal de Fisioterapia, Luciana Lopes Costa, esse é mais um investimento que a administração municipal está fazendo para garantir o atendimento de qualidade que é disponibilizado no local. “Nosso serviço é referência em nossa região e buscamos sempre alternativas para atender os nossos pacientes com agilidade, mantendo sempre o conforto e qualidade”, disse a coordenadora.

O Cemurf – criado em 2004, durante o segundo mandato do prefeito Antonio Francisco Neto – funciona com atendimento ambulatorial e em conjunto com o Centro de Reabilitação em Pós-Operatório de Cirurgia Ortopédica e Saúde do Trabalhador Otacílio José da Costa, especializado em pós-operatório do membro superior e membro inferior, coluna e acupuntura e fibromialgia. Na Clínica da Dor são realizados procedimentos de osteopatia, pilates e RPG.

Como receber o atendimento

A Fisioterapia Municipal do Cemurf funciona no Acesso Amarelo do Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba; para ter acesso ao serviço, os pacientes precisam ser moradores de Volta Redonda e terem sido encaminhados pelas unidades básicas de Saúde (UBS e UBF), pelos hospitais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; ou pelo Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), da rede estadual de saúde.

A primeira etapa do processo é a avaliação feita por um fisioterapeuta; em seguida, o paciente é encaminhado para a especialidade mais adequada à sua necessidade e que dará início ao tratamento, em um total de 10 a 20 atendimentos.

Os atendimentos também são realizados nas unidades básicas dos bairros São Luiz, Conforto, Siderlândia, Água Limpa, Retiro, Jardim Vila Rica e Três Poços; e ainda pelo Programa de Atendimento Domiciliar em Fisioterapia, que atende pacientes acamados. Eles seguem o protocolo de avaliação dos profissionais de fisioterapia, que os encaminham para o setor indicado para o melhor atendimento de cada patologia.



Serviço

O Centro de Reabilitação Física de Volta Redonda funciona no Estádio Raulino de Oliveira, situado na Rua 552, no bairro Jardim Paraíba. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h ao meio-dia, e das 13h às 19h.