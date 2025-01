Inscrições vão até a próxima sexta-feira, 31 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/01/2025 10:02

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com vagas abertas até a próxima sexta-feira, dia 31, para a oficina gratuita de Informática Básica e Excel Avançado para a Melhor Idade. As vagas são limitadas e destinadas aos idosos com 60 anos ou mais. As aulas, com duração de uma hora, terão início no dia 3 de fevereiro e vão acontecer de segunda a sexta-feira, às 8h30, nos 35 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Volta Redonda, nas salas de Telecentro.

Segundo a diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smas, Cristiane Alves, as oficinas serão divididas em dois módulos, sendo que no primeiro deles os instrutores vão ensinar conhecimentos básicos, para depois ministrarem noções de Excel intermediário.

“Esse é um projeto essencial para incluir a Melhor Idade no mundo digital, garantindo acesso à internet e às tecnologias do mundo atual”, ressaltou a diretora.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que as oficinas de informática têm como objetivo oferecer e aprimorar a inclusão digital, principalmente para qualificar pessoas para a inserção no mercado de trabalho.

“Aproveite essa oportunidade de se qualificar e participar das oficinas. Assim vamos conseguir ampliar suas chances de entrar ou se recolocar no mercado de trabalho”, disse a secretária.