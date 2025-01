Encontro reuniu representantes de diversos segmentos da região - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/01/2025 15:30

Volta Redonda - A equipe da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda se reuniu, nesta quarta-feira, 29, com representantes de empresas da região, durante um café da manhã na sede da SMPD, no bairro Aterrado. O objetivo do encontro foi alinhar estratégias para promover a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, afirmou que foram apresentados os projetos desenvolvidos pela SMPD, como o “Diploma Cidadão” (oferta de cursos de nível superior em parceria com o UGB – Centro Universitário Geraldo Di Biase); “Cuidando de Quem Cuida” (atendimento gratuito de psicanálise individual), Central de Intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) virtual, por meio de Qr-Code, entre outros.

Uchôa afirmou que todos se interessaram pelos projetos e o intuito foi aproximar as empresas da secretaria para que possam ser inseridos no mercado de trabalho tanto os alunos dos projetos quanto outras pessoas que a secretaria tem acesso aos currículos.

"Foi uma oportunidade de reunirmos os representantes de diversos segmentos empresariais da cidade e da região para conversarmos como podemos aproximar as vagas disponíveis e as pessoas com algum tipo de deficiência. A secretaria é esse elo e colocamos a estrutura da SMPD à disposição para auxiliar no que for preciso para avançarmos ainda mais na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Foi muito positivo. Tão positivo que eles quiseram até saber sobre o curso de Libras, para eles também participarem”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Estiveram presentes representantes da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), Supermercado Royal, drogarias Povão e Haia, Hotel Dexter, Cronológica, além do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

"Acreditamos que a diversidade e a inclusão são fundamentais para a construção de um ambiente de trabalho justo, equitativo e produtivo”, acrescentou a subsecretária da SMPD, Eliete Guimarães.

Fomento ao empreendedorismo e oferta de capacitação

Em paralelo à integração com as empresas, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência tem investido em outras frentes para ajudar as pessoas com deficiência e seus responsáveis a retornarem ou ingressarem no mercado de trabalho. Uma delas é o fomento ao empreendedorismo em famílias com filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A ação será uma parceria entre a SMPD e a Fundação Beatriz Gama (FBG) com a Associação ArfloreSer – Autismo em Rede Volta Redonda. Membros da associação foram convidados a fazer os cursos profissionalizantes da fundação, que começam no próximo mês de março.

Outra ação é a oferta dos cursos do projeto “Diploma Cidadão”, que oferta de forma gratuita, em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), o curso de Administração. O mais recente vestibular teve mais de 100 inscritos.