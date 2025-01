Espaço foi inaugurado na manhã desta quarta-feira, 29 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 29/01/2025 13:55

Volta Redonda - Com o objetivo de promover a educação e conscientização ambiental, o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), em parceria com meliponicultores do município, inaugurou na manhã desta quarta-feira, dia 29, o primeiro meliponário público do município. O local vai hospedar abelhas nativas sem ferrão, com visitas guiadas por um meliponicultor de terça a sexta-feira, das 10h às 11h30 e das 14h30 às 16h. A entrada é gratuita.

“As abelhas das espécies Bugia-amarela, Guaraipo, Iraí, Jataí, Mirim, Mandaçaia e Uruçu vão estar alocadas em casinhas de madeira. Os visitantes terão acesso a todas as informações de cuidado, manejo e, o principal: a importância delas para o meio ambiente. O objetivo é passar informação com orientação para despertar a consciência ambiental em crianças, jovens e adultos”, disse o meliponicultor e advogado Thiago Marchi Torturella – um dos responsáveis pela criação do projeto.

O meliponicultor ainda mencionou que no espaço não haverá nenhum tipo de extração de mel. Mas, sim, multiplicação de enxame e criação dessas abelhas para melhorar a polinização das espécies.

“As abelhas nativas sem ferrão são inofensivas e desempenham um papel vital na manutenção dos ecossistemas e na sustentabilidade da vida na Terra, contribuindo para a biodiversidade, pois sua atividade de polinização ajuda a manter a variedade de plantas em diferentes habitats, bem como a qualidade genética das sementes”, acrescentou Thiago.

Para o diretor do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, o meliponário é um ganho para zoológico, principalmente na divulgação da preservação das abelhas nativas sem ferrão.

“Esses animais são responsáveis pela polinização de aproximadamente 75% das plantas cultivadas para alimentação humana. Por isso, a necessidade de protege-las, pois as mudanças climáticas, pesticidas e doenças têm contribuído para o declínio da população de abelhas no mundo. Essa parceria busca intensificar práticas agrícolas sustentáveis, além de conscientização ambiental”, destacou Jadiel.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, esteve presente na inauguração e classificou a iniciativa como um momento histórico para Volta Redonda. “Nós acreditamos nesse projeto que está de parabéns! Tenho certeza que muita gente vai vir visitar o primeiro meliponário público. É um gol de placa, nota mil”.

Também presente na inauguração, o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, destacou a parceria do zoológico com o meliponicultor Thiago Marchi Torturella.

“Essa parceria vai contribuir muito com a fauna e a flora, e isso nos enche de alegria. O Zoológico Municipal já desenvolve um grande trabalho ambiental e esse espaço será mais um adendo na conscientização das abelhas nativas”, disse.

O que é a meliponicultura?

A meliponicultura busca reinserir e devolver ao meio ambiente as abelhas nativas sem ferrão de suas respectivas regiões, as quais polinizam diversas espécies da flora nativa e outras.

Essas abelhas inofensivas, em razão do desenvolvimento urbano, foram em sua grande parte extintas dos centros urbanos, por conta da destruição de seus habitats.

Atualmente, com o desenvolvimento da consciência ambiental, se tornou possível reinseri-las e contribuir para a melhoria do meio ambiente. Assim, a meliponicultura tem por finalidade o desenvolvimento sustentável, ambiental e da melhoria de vida, em razão dos benefícios decorrentes da ação das abelhas melíponas.