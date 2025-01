Órgão verificou a variação no material escolar - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2025 12:04

Volta Redonda - Com a volta às aulas já iniciando em algumas escolas e prestes a começar em outras em unidades da rede privada, uma das maiores procuras é pelo melhor preço do material escolar. E para auxiliar pais e responsáveis nesta tarefa, principalmente aqueles que acabam deixando para última hora, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-VR) realizou uma pesquisa em diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

“Nosso objetivo foi, além de fiscalizar possíveis abusos nos valores cobrados, também ajudar os pais a se planejarem e buscarem economizar na hora de comprar o material dos filhos”, explicou o subcoordenador do Procon-VR, Júlio César Alves.

O levantamento do Procon-VR contou com pesquisa de 24 itens, entre os mais comuns como canetas, lápis, borracha e caderno, e materiais como fichário, massa de modelar e marcador de texto. O pacote com folhas A4, por exemplo, teve variação pequena, de 5,42% nos preços. Enquanto isso, a mochila básica apresentou variação de 18,73% entre os valores apurados.

“O consumidor deve fazer a pesquisa, porque tem alguns produtos que variam em até 30% de uma papelaria para outra. Se o consumidor sair com a lista e verificar em cada estabelecimento, depois ele chega em casa e verifica qual lugar é mais vantajoso para fazer a compra do material”, orientou o subcoordenador do Procon-VR.

Confira a média de preço por item pesquisado:

Lápis Grafite nº 2 – R$ 0,51

Pacote com folhas A4 – R$ 21,70

Régua transparente de 30cm – R$ 1,57

Caneta hidrocor com 12 unidades – R$ 7,84

Lápis de cor com 12 unidades – R$ 6,59

Caneta azul – R$ 1,10

Caneta preta – R$ 1,29

Caneta vermelha – 1,10

Apontador – 0,99

Caderno 10 matérias (200 folhas, capa dura) – R$ 26,19

Fichário (estilo adolescente) – R$ 41,19

Caderno pequeno 1/4 (96 folhas e capa dura) – R$ 9,09

Tesoura sem ponta – R$ 5,57

Cola em bastão de 10gm – R$ 4,97

Marcador de texto fluorescente – R$ 1,95

Pasta transparente fina – R$ 3,34

Pasta transparente grossa de 40mm – R$ 6,95

Pacote de folhas para fichário (96 folhas) – R$ 16,67

Envelope pardo A4 – R$ 0,77

Giz de cera com 12 unidades – R$ 2,15

Minidicionário de Português – R$ 16,13

Mochila básica – R$ 74,94

Caixa de massa de modelar com 12 cores – R$ 5,27

Borracha branca – R$ 0,99