Volta Redonda atinge quase 90% da meta para examesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2025 13:29

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou os resultados positivos e crescentes alcançados na prevenção ao câncer de colo do útero com a implantação do Prevenir. A coordenação do programa, que tem como objetivo diminuir a mortalidade e morbidade do câncer do colo do útero no município, apresentou os números acumulados em 2024, em evento no auditório da prefeitura, na tarde dessa quarta-feira, 29.

A médica oncologista e coordenadora da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda e do programa Prevenir, Luciana Francisco Netto, explicou que as ações de rastreio são voltadas para o público-alvo formado por mulheres dos 25 aos 64 anos.

"Em 2024, atingimos 87% dos exames cipatológicos – o Papanicolau – previstos para o ano. Isso significa que 16.386 exames foram realizados no período. O número é impressionante se considerarmos que as ações do Prevenir iniciaram em novembro de 2022, quando o município realizava exames em 20% do público-alvo”, lembrou a médica, citando outro dado importante: "só em 2024, novas 709 pessoas foram incluídas na Linha de Cuidado da LAO, que no total conta com 1.029 pessoas”.

Gerência das unidades da Atenção Primária destaque ganham viagem para Campos do Jordão

Assim como em 2024, a gerência das unidades da Atenção Primária à Saúde que alcançaram a meta estipulada pelo programa Prevenir vão ganhar uma viagem. O destino é o mesmo da “Viagem da Melhor Idade”, o município paulista de Campos do Jordão.

No ano passado, 23 das 46 unidades básicas do município ultrapassaram a meta do programa. Foram elas as UBSs Rústico e Jardim Paraíba e as UBSFs 249, Belmonte, Jardim Belmonte, Padre Josimo, São Carlos, São Lucas, Água Limpa I, Roma I, Roma II, Açude I, Açude II, Belo Horizonte, Coqueiros, Jardim Cidade do Aço/Retiro II, Retiro I, Mariana Torres, Verde Vale, Vila Brasília, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.

A subsecretária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Rosa Lages Dias, afirmou que o trabalho da Atenção Primária à Saúde é de extrema importância, pois é a porta de entrada para o sistema de saúde.

“É com muita alegria que participo dessa celebração. Vejo um grupo de pessoas motivadas, dispostas a fazer a diferença. Sem a dedicação das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) o programa Prevenir teria alcançado os resultados que têm hoje em pouco mais de dois anos”, falou Rosa Lages, ressaltando a dedicação e competência da equipe da LAO, a Luciana, a Nathália Beatriz de Almeida e a Eduarda de Souza Fernandes Braga, na condução do Prevenir.

Hábitos de vida saudável

O encontro começou com uma aula sobre “Hábitos de vida saudável”. O objetivo foi incentivar as pessoas que cuidam da saúde dos outros a pensar no próprio bem-estar. A exposição começou mostrando as três principais causas de mortes prematuras – doenças cardiovasculares, neoplasias e diabetes mellitus, que estão ligadas diretamente aos hábitos de vida.

A equipe da LAO propôs uma dinâmica onde os gerentes responderam um questionário com autoavaliação sobre sono reparador, atividade física, alimentação saudável, saúde mental, saúde social e saúde espiritual. E, baseados nesse resultado, eles devem escolher um “hábito angular” – que como efeito dominó acaba mudando outros hábitos por consequência.

“A ideia é escolher um desafio para alcançar um estilo de vida mais saudável e, na próxima reunião, fazer uma nova avaliação pessoal”, explicou Luciana.