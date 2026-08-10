Capacitação acontecerá no Espaço Vírgula Hub de Inovação VR - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Capacitação acontecerá no Espaço Vírgula Hub de Inovação VRFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/08/2026 17:20

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para a Oficina de Robótica Educacional gratuita que acontecerá no Espaço Vírgula Hub de Inovação VR – inciativa criada pela Prefeitura de Estão abertas as inscrições para a Oficina de Robótica Educacional gratuita que acontecerá no Espaço Vírgula Hub de Inovação VR – inciativa criada pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com outras instituições –, no Shopping Park Sul, bairro São Geraldo. O público-alvo é formado por estudantes que já tenham concluído o Ensino Fundamental II e as aulas acontecerão de 24 de agosto a 18 de novembro, segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h.

Os interessados têm até o dia 21 de agosto para realizar a inscrição, que pode ser feita pela internet, acessando o link https://abre.ai/roboticaeduc2026 e preenchendo o formulário. Caso existam vagas disponíveis após o início das atividades, poderá ser avaliada a abertura de vagas remanescentes, considerando o andamento do curso e a compatibilidade do participante com os conteúdos já desenvolvidos.

A diretora de Inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Carolina de Oliveira, destacou a importância da iniciativa para aproximar os jovens da tecnologia.

“A robótica estimula a criatividade, o raciocínio lógico e a resolução de problemas, além de despertar o interesse por áreas que estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. É uma oportunidade de aprender na prática e desenvolver novas habilidades”, afirmou.

“Por meio da parceria o Vírgula, já ofertamos a oficina de games, entre outras atividades e capacitações na área de tecnologia e empreendedorismo. E a Robótica Educacional vai agregar ainda mais ao propósito desse espaço, beneficiando quem mais precisa com uma formação gratuita e que tem demanda no mercado de trabalho”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Capacitação em três módulos

Com previsão de 26 encontros, com duração de 2 horas cada, totalizando 52 horas de atividades, a oficina contará com turmas de 16 alunos. A capacitação será organizada em três módulos sequenciais. A proposta é que os participantes realizem a trilha completa, passando progressivamente pelos conteúdos e atividades de cada etapa.

No Módulo 1 (Introdução à Robótica com LEGO), serão oito aulas com atividades introdutórias voltadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas e compreensão dos conceitos básicos de robótica por meio da plataforma LEGO.

O Módulo 2 (Robótica com Arduino) será lecionado em 10 aulas, aborando temas como introdução à eletrônica, programação e desenvolvimento de projetos utilizando a plataforma Arduino, com atividades práticas e aplicação dos conhecimentos adquiridos.

E a última etapa – Módulo 3 (Preparatório para Eventos de Robótica) – contará com oito aulas, nas quais os alunos aprenderão sobre desenvolvimento e aprimoramento de projetos, com foco na preparação dos participantes para desafios, mostras, competições e outros eventos de robótica.

Mais informações pelo WhatsApp do Vírgula: (24) 98151-0445.