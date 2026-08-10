Capacitação acontecerá no Espaço Vírgula Hub de Inovação VRFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Volta Redonda abre inscrições para Oficina de Robótica Educacional gratuita
Capacitação acontecerá no Espaço Vírgula Hub de Inovação VR, criado pela prefeitura em parceria com outras instituições
Volta Redonda abre inscrições para Oficina de Robótica Educacional gratuita
Capacitação acontecerá no Espaço Vírgula Hub de Inovação VR, criado pela prefeitura em parceria com outras instituições
Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso com auxílio de câmeras de monitoramento de Volta Redonda
Homem foi localizado pela Polícia Militar com apoio do sistema de videomonitoramento da Semop, após informações apontarem que ele circulava pelo bairro Belmonte
Palco Sobre Rodas inicia 4ª temporada nesta quarta-feira (12) e leva cultura gratuita a cerca de 70 bairros de Volta Redonda
Projeto terá apresentações gratuitas entre agosto e dezembro, levando teatro, música e atrações culturais para diferentes regiões da cidade
Inscrições para os Jogos Estudantis de Volta Redonda estão abertas até 17 de agosto
Escolas das redes pública e privada podem garantir participação no Jevre 2026, que acontece entre 11 de setembro e 6 de novembro, com mais de 30 modalidades
PRF prende dupla com 32 kg de drogas após perseguição na Dutra
Suspeitos fugiram em alta velocidade e quase atingiram pedestre; droga seria entregue a integrante do Comando Vermelho em Volta Redonda
Guarda Municipal flagra transporte irregular de passageiro e apreende motocicleta em Volta Redonda
Veículo era conduzido por homem não habilitado; passageiro foi levado para a delegacia após ser flagrado com droga durante a abordagem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.