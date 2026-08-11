Unidade reúne diversas especialidades, exames e tratamentos, e amplia o acesso da população - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Unidade reúne diversas especialidades, exames e tratamentos, e amplia o acesso da populaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 11/08/2026 13:39

Volta Redonda - A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, localizada no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, em A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, localizada no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda , completa 17 anos nesta terça-feira (11) com uma marca que demonstra a dimensão do serviço prestado à população: 2.991.696 atendimentos realizados até julho deste ano. Prestes a alcançar a marca de 3 milhões, a unidade da rede pública municipal se consolidou ao longo dos anos como uma das principais referências da cidade em atendimento ambulatorial especializado.

A Policlínica da Cidadania oferece atendimento em diversas especialidades médicas e serviços especializados, garantindo aos pacientes acesso a profissionais, exames e tratamentos. Entre as especialidades disponíveis estão alergia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, gastrenterologia por meio da Oferta de Cuidado Integrado (OCI), hemato-pediatria, neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia e urologia, além de atendimentos específicos de otorrino e ortopedia dentro da OCI.

Os pacientes chegam à policlínica principalmente por meio de encaminhamentos realizados pelas unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs), quando há necessidade de avaliação com especialistas, exames ou tratamentos de maior complexidade.

Mais do que consultas

A estrutura da unidade vai além das consultas médicas. A Policlínica da Cidadania realiza exames e tratamentos especializados, entre eles, audiometria e eletroencefalograma, que contribuem para diagnósticos mais rápidos e para a continuidade do cuidado dos pacientes.

Também fazem parte dos serviços oferecidos o Programa Psoríase, o tratamento com uso de canabidiol, a aplicação de toxina botulínica para alívio da espasticidade — caracterizada por rigidez e contrações musculares —, além do atendimento com ortoptista, profissional responsável pelo diagnóstico e tratamento de distúrbios da visão, por meio de exercícios e terapias, evitando, quando possível, a necessidade de procedimentos cirúrgicos.

Outro serviço de destaque é a Fototerapia Puva, tratamento que utiliza psoraleno associado à radiação ultravioleta A (UVA) para pacientes com vitiligo e psoríase. Volta Redonda é referência regional nesse atendimento e recebe também moradores de municípios vizinhos.

Para o coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, os números refletem a importância da unidade dentro da rede municipal de saúde. “Chegar aos 17 anos com quase 3 milhões de atendimentos é motivo de muito orgulho para toda a equipe. Esse número representa pessoas que passaram pela unidade em busca de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Nosso trabalho é garantir um atendimento humanizado, qualificado e integrado à rede de saúde, para que o paciente tenha continuidade no seu cuidado.”

Atendimento que faz diferença na vida dos pacientes

Ao longo de 17 anos, milhares de moradores de Volta Redonda e também de municípios da região passaram pela Policlínica da Cidadania em busca de atendimento especializado. Para os pacientes, a unidade representa a possibilidade de realizar consultas, exames e tratamentos em um mesmo espaço, com acompanhamento especializado.

Para Maria Eliane Medina, mãe de Gabriel Medina, que realiza tratamento com toxina botulínica na Policlínica da Cidadania, o atendimento tem contribuído para a evolução do filho. Segundo ela, Gabriel apresenta espasticidade e já enfrentou quadros graves de crises convulsivas.

“É um tratamento excelente. O Gabriel tem grandes espasticidades e já teve quadros muito sérios de crises convulsivas. A espasticidade atrapalhava bastante e aumentava muito as crises dele. Depois que ele começou o tratamento com o Dr. Edilberto e toda essa equipe maravilhosa da policlínica, que eu agradeço a cada um pelo carinho e pela atenção, o Gabriel começou a melhorar muito. A cada vez que ele vem, ele fica melhor. Ele praticamente não sentava e hoje já consegue. Cada dia ele está melhor, e eu sou muito feliz com o tratamento”, relatou.

A paciente Marli dos Santos Oliveira também destaca a importância do acompanhamento oferecido pela unidade. Ela realiza tratamento de fonoaudiologia e conta que percebeu melhora na voz após retomar as sessões.

“Eu faço tratamento de fonoaudiologia. Há um mês e meio voltei a fazer o tratamento, depois de ter ficado um tempo sem. Minha voz estava voltando a ficar rouca e, agora que retomei o acompanhamento, está muito melhor. Só tenho coisas boas para falar da policlínica. Consulto aqui, gosto muito de ser atendida pela equipe e sou muito bem recebida”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o marco alcançado pela Policlínica da Cidadania, que opera como um complexo de saúde embaixo das arquibancadas do estádio.

“Quando falamos em quase 3 milhões de atendimentos, não estamos falando apenas de um número. Estamos falando de quase 3 milhões de histórias, de pessoas que procuraram a rede pública de saúde e encontraram atendimento, diagnóstico e tratamento. A Policlínica da Cidadania é uma conquista de Volta Redonda e uma referência para a nossa população e para toda a região. Chegar aos 17 anos mantendo essa capacidade de atendimento mostra a importância de investir continuamente na saúde pública e em uma rede cada vez mais completa”, afirmou o prefeito.