Evento irá reunir capoeiristas, grupos culturais e representantes da capoeira do Sul Fluminense - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Evento irá reunir capoeiristas, grupos culturais e representantes da capoeira do Sul FluminenseFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 12/08/2026 14:18

Volta Redonda - Em celebração ao Mês da Em celebração ao Mês da Juventude , comemorado em agosto, a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda promove, no próximo dia 16 de agosto, a 2ª edição do Festival de Capoeira. O evento será realizado das 8h às 12h, no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, reunindo capoeiristas, mestres, contramestres, grupos culturais, instituições e a comunidade em uma manhã de celebração à cultura, à ancestralidade e à tradição da capoeira.

A programação também integra as celebrações do Dia do Capoeirista, reforçando a importância da capoeira como manifestação cultural brasileira e como instrumento de integração, valorização da identidade, disciplina e fortalecimento da juventude.

A programação terá início às 8h30, com a abertura oficial e um café da manhã para os participantes. Na sequência, às 9h, será realizado o desfile das instituições participantes, com suas respectivas placas de identificação, até a arena do Memorial Zumbi.

Ao longo da manhã, o público poderá acompanhar uma programação diversificada, apresentada por diversos grupos e representantes da cultura afro-brasileira e da capoeira, com apresentações de Dança Afro, Maculelê, Berimbalada, Rodas de Capoeira e Samba de Roda, entre outras atividades.

Um dos momentos de destaque será a homenagem aos capoeiristas do Sul Fluminense, representados por mestres e contramestres, reconhecendo a trajetória e a contribuição daqueles que ajudam a manter viva a tradição da capoeira e a transmitir seus conhecimentos às novas gerações.

A Berimbalada, prevista para acontecer por volta das 11h, contará com a participação dos convidados, reunindo os diferentes participantes em um grande momento de integração. Na sequência, serão realizadas rodas de capoeira com participantes de diversas faixas etárias, proporcionando um encontro entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da terceira idade.

Para o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, a realização do festival reforça o compromisso do município com a valorização da cultura, da ancestralidade e das manifestações culturais, além de incentivar a participação da juventude e criar espaços de convivência, integração e fortalecimento dos vínculos comunitários.

“A diversidade de gerações é um dos destaques do festival, demonstrando que a capoeira é uma manifestação cultural acessível e capaz de promover a convivência, o respeito e a troca de experiências entre diferentes idades”, reforça o secretário.

Programação

8h30 – Abertura e café da manhã;

9h – Desfile das instituições com placas de identificação até a arena do Memorial Zumbi;

9h15 – Apresentação de Dança Afro;

9h20 – Homenagem aos Capoeiristas do Sul Fluminense, representados por Mestres e Contramestres;

9h45 – Apresentação de Dança Afro;

10h50 – Apresentação de Maculelê;

11h05 – Berimbalada – participação dos convidados;

11h20 – Rodas de Capoeira com participantes de diversas faixas etárias;

11h50 – Apresentação de Samba de Roda;

12h – Encerramento.