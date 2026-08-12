Serviço é voltado para mulheres que aguardam resultados de exames para possível diagnóstico de câncer - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Serviço é voltado para mulheres que aguardam resultados de exames para possível diagnóstico de câncerFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 12/08/2026 14:25

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica e do Espaço de Cuidado em Saúde Drª Suely das Graças Alves Pinto, serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), criou o grupo terapêutico multidisciplinar “Acolher”. O objetivo é receber mulheres que aguardam o resultado de exames anatomopatológicos decorrentes de biópsias, com possível diagnóstico de câncer.

A enfermeira Nathália Beatriz de Almeida, que faz parte da coordenação dos programas de prevenção ao câncer da SMS, explica que o período entre a realização de uma biópsia e a liberação do laudo pode ser marcado por ansiedade, medo, insegurança e dúvidas em relação ao diagnóstico e aos próximos passos do tratamento.

“Esses sentimentos podem interferir no sono, na alimentação, no convívio familiar, nas atividades cotidianas e na qualidade de vida das mulheres. Nesse contexto, a criação do grupo terapêutico multidisciplinar ‘Acolher’ tem como finalidade oferecer um espaço seguro de acolhimento, escuta qualificada, troca de experiências e educação em saúde. O grupo pretende contribuir para o fortalecimento emocional, a autoestima, o autocuidado e a ampliação das redes de apoio durante o período de espera.”

Maria Helena Braga Britto participou do primeiro encontro, na última quarta-feira, dia 5 de agosto, e voltou nessa terça-feira, dia 11. “Me senti muito acolhida aqui. Estou aprendendo muito, coisas simples que podem melhorar a saúde como um todo. Estou esperando o resultado da segunda bateria de exames e a ansiedade e a preocupação são comuns. É bom ter opiniões profissionais sobre como lidar com o problema”, falou Maria Helena, agradecendo e elogiando também o atendimento na Policlínica da Mulher.

Mônica de Oliveira Lopes ainda espera agendamento para colher material para a biopsia. “Vim pela primeira vez nesta semana, mas pretendo voltar sempre. É muito bom trocar experiências com pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E os toques das profissionais também são muito importantes. Elas dão dicas de como melhorar a alimentação, como lidar com a ansiedade, coisas do dia a dia. Gostei muito”, disse.

Encontros semanais

A equipe da Linha de Atenção Oncológica (LAO) faz o convite via WhatsApp para os encontros semanais, sempre às terças-feiras, às 14h, no Espaço de Cuidado em Saúde, no bairro Aterrado. Com duração de cerca de 90 minutos, a conversa é mediada pela enfermeira Nathalia e profissionais do Espaço de Cuidado, como a psicóloga Priscila Mitsue Moura; a nutricionista Gabriella Leite Gonçalves; e a terapeuta de Práticas Integrativas, Jussara Valentim.

De acordo com a coordenadora da LAO, a médica-oncologista Luciana Netto, que participou do primeiro encontro, em 5 de agosto, o grupo “Acolher” possibilita uma abordagem integral e humanizada, contemplando aspectos emocionais, físicos, nutricionais e sociais.

“O atendimento multidisciplinar também vai contribuir para a identificação de necessidades específicas, a realização de encaminhamentos e o fortalecimento da continuidade do cuidado na rede de saúde. O grupo não substitui consultas, avaliações individuais, exames, tratamentos ou a comunicação do resultado da biópsia pelos profissionais e serviços responsáveis”, disse a médica, que estará com o grupo sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês.

O grupo “Acolher” é mais um trabalho da LAO, criada para garantir um fluxo contínuo e organizado do paciente, desde a Atenção Primária à Saúde até o atendimento especializado, atuando principalmente no diagnóstico de câncer de mama, ginecológicos e do trato gastrointestinal. Entre os programas do núcleo de prevenção e cuidado da doença estão o Prevenir, de rastreamento organizado do câncer do colo do útero e de mama; e o Prevenir 50+, que inclui o rastreamento de doenças crônicas não transmissíveis e cânceres do trato gastrointestinal e de pulmão.

“Parabéns à equipe da Secretaria de Saúde, que tem feito um trabalho maravilhoso para salvar vidas, e agora amplia ainda mais o acolhimento da população atendida em nossa rede pública. Essa é mais uma ação que faz de Volta Redonda uma referência na saúde”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.