Unidade no Aterrado é uma das principais portas de entrada da rede municipal de urgência e emergência - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Unidade no Aterrado é uma das principais portas de entrada da rede municipal de urgência e emergênciaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 13/08/2026 14:24

Volta Redonda - O Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no bairro Aterrado, é um dos principais equipamentos da rede municipal de saúde de O Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no bairro Aterrado, é um dos principais equipamentos da rede municipal de saúde de Volta Redonda para atendimentos de urgência e emergência. Com uma estrutura voltada a diferentes perfis de pacientes, a unidade se destaca pela oferta de serviços especializados que são referência no município e na região.

Entre os principais diferenciais do hospital estão a atuação como referência regional em Saúde Mental, a oferta exclusiva de emergência odontológica 24 horas na rede municipal e o atendimento especializado a vítimas de acidentes com animais peçonhentos. Em média, o HNSG realiza cerca de 7 mil atendimentos por mês, considerando pacientes do Pronto-Socorro e aqueles internados na unidade.

Referência municipal em Saúde Mental

O HNSG é referência municipal no atendimento de pacientes de psiquiatria e saúde mental, oferecendo atendimento de urgência, avaliação clínica e internação de curta permanência. A unidade recebe pessoas em situações de surto e realiza o acolhimento em Saúde Mental após a avaliação clínica, permitindo que a equipe identifique a necessidade de atendimento especializado e estabeleça a conduta mais adequada para cada caso.

A unidade também é referência em clínica médica e conta com leitos destinados a pacientes da Sala Vermelha, garantindo suporte hospitalar para casos de maior gravidade.

Única unidade municipal com emergência odontológica 24 horas

Outro importante diferencial do Hospital Nelson dos Santos Gonçalves é a emergência odontológica. O HNSG é a única unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda que oferece esse tipo de atendimento 24 horas por dia, de segunda a domingo.

O serviço garante assistência imediata para pacientes que apresentam situações odontológicas de emergência e necessitam de atendimento sem demora. Já os casos que exigem acompanhamento e tratamento contínuo são direcionados para as Clínicas Odontológicas Concentradas (COCs).

Referência para acidentes com animais peçonhentos

O hospital também exerce papel estratégico no atendimento a acidentes provocados por animais peçonhentos, sendo polo de referência regional para esses casos.

A unidade recebe pacientes vítimas de acidentes envolvendo cobras, aranhas e escorpiões, e dispõe de soros específicos para o tratamento. Além de atender diretamente os pacientes, o HNSG também realiza a distribuição dos soros para hospitais públicos e particulares, quando solicitado, contribuindo para ampliar a capacidade de resposta da rede de saúde diante dessas ocorrências.

Uma das principais portas de entrada do Samu

Na Rede de Urgência e Emergência de Volta Redonda, o HNSG exerce papel estratégico e é uma das principais portas de entrada para pacientes encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A unidade recebe um grande volume de ocorrências encaminhadas pelas ambulâncias, além dos pacientes que procuram diretamente o Pronto-Socorro. A combinação entre atendimento de urgência e emergência, internação clínica e serviços especializados permite que o hospital atue de forma complementar às demais unidades da rede municipal.

Estrutura amplia a capacidade de atendimento da rede

Além dos serviços que fazem do HNSG referência em diferentes áreas, o hospital conta com atendimento de Hemotransfusão, isolamento para doenças infectocontagiosas, atendimento relacionado à dependência química e verificação de óbitos em domicílio.

A diversidade de serviços e a capacidade de atendimento fazem do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves um equipamento estratégico para a saúde pública de Volta Redonda. A unidade reúne, em um mesmo espaço, atendimento de urgência e emergência, suporte hospitalar e serviços especializados, garantindo assistência à população e resposta rápida para situações que exigem estrutura e cuidado especializado.

O diretor-médico do HNSG, Rodney Gomes, afirmou que a atuação da unidade vai além do atendimento de urgência e emergência, com uma estrutura que reúne diferentes especialidades e serviços para atender às necessidades da população. Segundo ele, o hospital está integrado à rede municipal e preparado para receber pacientes tanto encaminhados pelo Samu quanto aqueles que procuram diretamente a unidade.

“O HNSG é fundamental na rede de urgência e emergência do município de Volta Redonda. Qualquer problema que remeta a população a uma situação de urgência e emergência, o hospital está de portas abertas para fazer o atendimento clínico, odontológico e psiquiátrico dentro das suas limitações e dentro das suas referências”, disse.

“É muito importante destacar o trabalho realizado pelo Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves. É uma unidade fundamental para a nossa rede de saúde, com atendimento de urgência e emergência e serviços especializados que são referência em Volta Redonda e na região. É um hospital que acolhe a população nos momentos em que ela mais precisa, com profissionais comprometidos e uma estrutura preparada para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado”, ressaltou o secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do hospital na rede de saúde pública da cidade. “A saúde pública de Volta Redonda é referência e o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves é parte da estrutura que retrata isso, e que beneficia a população, beneficia quem mais precisa, que é o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde).”