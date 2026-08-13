Concerto faz parte da programação da 32ª edição do Rio Cello e reuniu obras de grandes compositores - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Concerto faz parte da programação da 32ª edição do Rio Cello e reuniu obras de grandes compositoresFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 13/08/2026 14:56

Volta Redonda - A Orquestra de Cordas de A Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresentou, nessa quarta-feira (12), na Igreja Nossa Senhora da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, como parte da programação da 32ª edição do Rio International Cello Encounter (Rio Cello). Sob a regência da maestrina Sarah Higino, os músicos de Volta Redonda dividiram o palco com solistas do Rio Cello em uma noite de celebração à música.

O repertório reuniu obras de grandes compositores, como Heitor Villa-Lobos, Felix Mendelssohn, Anton Arensky, Blas Rivera e Edward Elgar.

Entre os presentes estava o ex-aluno do projeto Volta Redonda Cidade da Música, Gutemberg Mamedes Martins, que atualmente atua profissionalmente na área. Ele iniciou os estudos em 2005 e permaneceu no projeto até 2011. Hoje, é terceiro-sargento músico do Corpo de Bombeiros e integra a Orquestra Sinfônica dos Bombeiros.

“Hoje vim prestigiar meus primeiros professores e amigos. A apresentação foi maravilhosa. O nível de interpretação dos alunos e dos professores, eu vi que só evoluiu do período em que estive lá. Hoje, o projeto só cresceu musicalmente”, contou.

Para a professora Maria Tereza Avanci, a apresentação destacou a importância da música e da arte na formação humana. “A apresentação foi fantástica. Esse projeto deveria acontecer em todas as escolas do Brasil. A gente tem que falar da educação que recupera, que energiza, que nos torna seres humanos. A música, a arte, fazem a gente construir essa humanidade que está faltando no mundo. Esse projeto é incrível. Eu já conhecia, mas nunca tinha visto tocar. Eu estava vendo a maestrina Sarah Higino reger e meu corpo ficou eufórico, que é o que a música faz. A apresentação fez isso com a gente”, afirmou.

Parceria de 23 anos

A participação da Orquestra de Cordas de Volta Redonda no Rio Cello representa uma parceria que já dura 23 anos. A história começou quando o violoncelista inglês David Chew, idealizador do festival, convidou os jovens músicos da então Orquestra de Violoncelos e Contrabaixos de Volta Redonda para se apresentarem ao lado de grandes nomes do violoncelo mundial, no Teatro Sesc Copacabana.

Desde então, a parceria se consolidou como um importante espaço de intercâmbio e valorização dos jovens músicos de Volta Redonda, aproximando a cidade de grandes referências da música nacional e internacional.

Coordenadora do projeto Volta Redonda Cidade da Música, a maestrina Sarah Higino ressaltou a importância da trajetória construída ao longo das mais de duas décadas de parceria. “São 23 anos de parceria com o Rio Cello, que tem dado muito certo. Nós temos recebido grandes nomes nacionais e internacionais do violoncelo. Temos ocupado alguns espaços onde antes não tínhamos tido a oportunidade de realizar concertos. A única coisa que eu posso dizer é: vida longa ao Rio Cello”, destacou.

“É uma grande alegria ver nossos jovens músicos levando o nome de Volta Redonda para espaços tão importantes e dividindo o palco com grandes referências da música. Essa parceria com o Rio Cello, construída ao longo de 23 anos, mostra a força do trabalho que vem sendo realizado na cidade. O projeto Volta Redonda Cidade da Música transforma vidas por meio da educação e da cultura, abre caminhos profissionais e demonstra que investir na formação musical dos nossos jovens é investir no futuro”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.