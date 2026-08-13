O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop - GMVR-PRF
Guarda Municipal recupera carro furtado em São Paulo que circulava clonado em Volta Redonda
Veículo foi localizado com apoio da PRF; condutor foi preso em flagrante e também estava com celular roubado e pino de cocaína
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Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves se destaca por atendimento especializado e serviços de referência
Com uma estrutura voltada a diferentes perfis de pacientes, a unidade se destaca pela oferta de serviços especializados que são referência no município e na região
Assistência Social de Volta Redonda promove sessões de cinema para jovens do Projeto Novos Horizontes
Atividade vai beneficiar 48 participantes do programa, que trabalha a preparação para o mercado de trabalho
Linha de Atenção Oncológica e Espaço de Cuidado em Saúde lançam grupo terapêutico multidisciplinar ‘Acolher’
Serviço é voltado para mulheres que aguardam resultados de exames para possível diagnóstico de câncer
Volta Redonda celebra Mês da Juventude com 2ª edição do Festival de Capoeira
Evento acontece no Memorial Zumbi, reunindo capoeiristas, grupos culturais e representantes da capoeira do Sul Fluminense
Núcleo de Atendimento ao Idoso de Volta Redonda registra 30 atendimentos em julho
Demanda espontânea representa metade dos registros do Nuai; violência psicológica e abuso financeiro foram as principais formas de violência identificadas
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