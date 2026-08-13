O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) - Foto: Divulgação/Semop - GMVR-PRF

O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop - GMVR-PRF

Publicado 13/08/2026 14:29 | Atualizado 13/08/2026 14:31

Volta Redonda - A Guarda Municipal de A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou, na noite dessa quarta-feira (12), um veículo que havia sido furtado em São Paulo e circulava pela cidade com sinais identificadores adulterados. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que auxiliou na identificação do veículo. O condutor, de 26 anos, foi preso em flagrante. Ele também estava com um celular roubado e um pino de cocaína.

A ocorrência começou após o setor de Inteligência da GMVR receber informações da PRF sobre um Fiat Argo branco, que estaria circulando em Volta Redonda com características de veículo clonado. Durante o patrulhamento, um guarda municipal que estava em uma moto-patrulha localizou o automóvel nas proximidades do elevado Castelo Branco, no bairro Ponte Alta, e realizou a abordagem por volta das 17h25.

Com a chegada de uma segunda equipe da GMVR, foi realizada uma vistoria no veículo. Os agentes identificaram que etiquetas e outros sinais identificadores do automóvel apresentavam características incompatíveis com os padrões de fabricação.

PRF identifica veículo original

Diante das suspeitas de adulteração, a Guarda Municipal acionou a Polícia Rodoviária Federal para auxiliar na identificação do veículo. A equipe da PRF constatou que a placa original correspondia a outro Fiat Argo, pertencente a uma locadora de veículos, que havia sido furtado em 1º de abril deste ano, em São Paulo. O condutor teria informado aos agentes que havia pegado o carro emprestado de um amigo.

Durante a ocorrência, os agentes também realizaram buscas no veículo e encontraram um pino de cocaína. Com o homem, foram encontrados ainda dois celulares da marca iPhone. Já na delegacia, foi constatado que um dos aparelhos possuía registro de roubo.

O homem, que possui sete anotações criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio, porte ilegal de arma e lesão corporal, foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso em flagrante. Ele foi autuado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal.

O veículo, o celular com registro de roubo e o entorpecente foram apreendidos e ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais e posterior restituição aos proprietários.

Integração entre forças de segurança

A ocorrência destaca a integração entre a Guarda Municipal, o setor de Inteligência da corporação e a Polícia Rodoviária Federal para a identificação de veículos furtados ou roubados que circulam com sinais adulterados. Recentemente, guardas municipais de Volta Redonda participaram de um treinamento promovido pela PRF voltado ao combate às fraudes veiculares.