Linha de Atenção Oncológica foi premiada na 20ª Mostra Brasil - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Linha de Atenção Oncológica foi premiada na 20ª Mostra BrasilFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 13/08/2026 14:41

Volta Redonda - A Linha de Atenção Oncológica (LAO) – iniciativa pioneira da Prefeitura de A Linha de Atenção Oncológica (LAO) – iniciativa pioneira da Prefeitura de Volta Redonda para agilizar o diagnóstico e o início do tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde) – está ganhando projeção em todo o país. Implantada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a LAO integra as publicações nacionais da 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, promovida pelo Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), reunindo experiências de destaque desenvolvidas no SUS.

O trabalho de Volta Redonda aparece no catálogo da Mostra e ganhou cinco páginas na revista nacional do evento, apresentando a criação, o funcionamento e os resultados alcançados pela iniciativa. A experiência também foi premiada na categoria geral da 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS.

A presença nas publicações amplia o reconhecimento conquistado pelo município a partir do processo nacional de seleção e avaliação das experiências apresentadas na Mostra. O projeto de Volta Redonda foi destacado por reorganizar o percurso dos pacientes com suspeita de câncer dentro do SUS, permitindo maior agilidade entre a identificação dos sinais de alerta, a realização dos exames, o diagnóstico e o encaminhamento para tratamento.

Criada em março de 2022, inicialmente como projeto-piloto em quatro unidades de saúde, a Linha de Atenção Oncológica foi ampliada, em setembro de 2023, para todas as 46 unidades da rede municipal. O trabalho é voltado principalmente para suspeitas de câncer de mama, ginecológico e do trato gastrointestinal e integra atenção básica, especialistas, exames diagnósticos, oncologia e demais serviços envolvidos no cuidado ao paciente.

Resultados que chamam a atenção

Um dos principais diferenciais da LAO é o acompanhamento permanente do paciente. A partir da identificação de sinais suspeitos na unidade de Saúde, o caso passa a ser monitorado, com prioridade para consultas e exames, acompanhamento das datas de atendimento e dos resultados e encaminhamento para a assistência oncológica quando necessário.

Os números apresentados na publicação do Conasems ajudam a dimensionar os resultados. Desde o início do projeto-piloto, em março de 2022, até maio deste ano, cerca de 2,4 mil pacientes (atualmente já são mais de 2,5 mil) foram acompanhados pela iniciativa.

“Através da LAO, a gente consegue garantir que cerca da metade dos pacientes sejam diagnosticados nos estágios 1 e 2, quando a doença ainda está localizada, não se espalhou para outros órgãos. Então, a chance de cura é de aproximadamente 90%” conta a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, coordenadora da Linha de Atenção Oncológica e uma das autoras da experiência.

Outro avanço destacado é a redução do tempo de espera. A publicação aponta queda de 28% no tempo médio entre a consulta e o tratamento em comparação com 2024. Atualmente, o intervalo médio entre o encaminhamento e a primeira consulta com especialista é de dez dias. Nos casos acompanhados pela LAO, pacientes com sinais ou sintomas de alerta para os tipos de câncer contemplados pela iniciativa recebem, em média, o diagnóstico e encaminhamento para tratamento em cerca de 46 dias.

Experiência de Volta Redonda para o Brasil

A publicação nacional apresenta a experiência de Volta Redonda como uma estratégia de organização da rede que alia identificação precoce, qualificação da Atenção Básica, redução dos atrasos no diagnóstico e integração entre os diferentes níveis de assistência. A revista também ressalta que o modelo se expandiu para toda a rede municipal após o projeto-piloto e passou a ser procurado pelos próprios usuários.

Para a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, a projeção nacional é resultado de um trabalho construído diariamente pelos profissionais da rede. “É um orgulho ver uma iniciativa criada em Volta Redonda sendo reconhecida e compartilhada com profissionais e gestores de saúde de todo o Brasil. Mais importante que o prêmio é saber que esse trabalho está ajudando nossos pacientes a chegarem mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento. E agora uma experiência que nasceu na nossa rede também pode contribuir e inspirar outros municípios”, afirmou a secretária.

Com a premiação e a divulgação nas publicações da 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, a experiência desenvolvida pela Prefeitura de Volta Redonda passa a circular nacionalmente como exemplo de uma solução criada no SUS municipal para enfrentar um dos maiores desafios da saúde pública: reduzir o tempo entre a suspeita, o diagnóstico e o início do tratamento do câncer.

“O mais importante é que estamos conseguindo salvar vidas. Esse é o propósito principal da Saúde de Volta Redonda. Parabéns à Luciana Netto, à Márcia Cury e toda a equipe pelo trabalho que já é referência no Brasil e para fora do país. Estamos no caminho certo para termos a melhor saúde pública e beneficiar quem mais precisa”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.