Também merecem destaque os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), que em 2025 contou com a participação de 14 mil estudantes - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Também merecem destaque os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), que em 2025 contou com a participação de 14 mil estudantesFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 17/08/2026 15:17

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda completou 40 anos no início deste mês de agosto, no dia 8, com muitos motivos para comemorar. Os destaques ficam por conta do projeto voltado para a pessoa idosa, o Viva Melhor, e da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), evento esportivo nacional que trabalha com as quatro deficiências: intelectual, visual, auditiva e física.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, que reassumiu a pasta em 2021, afirma que o Viva Melhor é referência no Brasil, reconhecido por universidades como o projeto mais longevo do país para maiores de 60 anos, impactando diretamente na qualidade de vida dos participantes. Hoje, cerca de 10 mil idosos participam do projeto.

“A Olimpede também é considerada o maior evento esportivo para pessoas com deficiência do país. No ano passado, por exemplo, foram 2,5 mil representantes de 120 instituições de 50 cidades de três estados (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), além do Distrito Federal, compondo delegações que praticaram 13 modalidades esportivas adaptadas”, comentou Rose.

Ela lembrou que o tamanho da Olimpede e o cunho inclusivo dos jogos rendeu ao evento o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. “Esse reconhecimento veio como presente de aniversário, agora em agosto de 2026, após aprovação final do Projeto de Lei do deputado estadual Munir Neto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)”, contou a secretária, agradecendo a toda a equipe da Smel pela dedicação que leva ao sucesso e reconhecimento do trabalho.

Também merecem destaque os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), que em 2025 contou com a participação de 14 mil estudantes; as colônias de férias de Verão (julho) e Inverno (janeiro), que oferecem quatro mil vagas para estudantes, incluindo pessoas com deficiência; e o Festival de Dança, que em 2026 reuniu 2,7 mil bailarinos.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa, que promove vivência esportiva para crianças e jovens, preferencialmente, entre os 7 e os 17 anos, com e sem deficiência, ocorre simultaneamente em 148 municípios, representando as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal). Volta Redonda foi escolhida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pela quinta vez – 2021, 2022, 2023, 2024 e, agora, 2026 – como uma das cidades-sede do festival e a expectativa é ultrapassar os 200 inscritos em 2026.

Programas para todas as idades

A Smel atende pessoas de todas as idades em programas diferentes. Para crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, o programa Viva o Esporte oferece diversas modalidades, como futsal, handebol, vôlei, basquete, dança, ballet, lutas, capoeira, natação, funcional kids, ginástica rítmica, ginástica de solo, ginástica de trampolim e badminton.

Já os adultos, entre 18 e 59 anos, podem participar do Viva +, enquanto pessoas com 60 anos ou mais integram o Viva Melhor. Nesses programas, estão disponíveis atividades como musculação, ginástica, hidroginástica, capoeira, natação, lutas, dança de salão, forró e ballet.

As atividades são totalmente gratuitas e acontecem em diversos pontos da cidade, facilitando o acesso da população. Entre os locais estão a Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), na Voldac; a Academia da Melhor Idade, no Estádio da Cidadania; a Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, no Aterrado; e o Parque Aquático Municipal.

A Smel também leva suas atividades para ginásios poliesportivos espalhados pelos bairros, além de outros polos em quadras e centros de convivência. As inscrições são feitas no local onde acontecem as aulas, diretamente com o professor responsável.