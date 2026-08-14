A ação contempla aproximadamente 34 mil estudantesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda inicia entrega de 38 mil pares de tênis para alunos da rede municipal de ensino
Ação atende a um pedido do prefeito Antonio Francisco Neto; estudantes já haviam recebido uniforme e kit de material escolar
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Batera Super Star reúne cerca de 100 bateristas em apresentação coletiva no domingo (16) em Volta Redonda
Atração acontece durante o 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série, na Ilha São João
Secretaria da Pessoa com Deficiência abre inscrições para o Curso Preparatório do Diploma Cidadão
Capacitação tem o objetivo de preparar pessoas com deficiência (PCDs) interessadas em prestar vestibular para cursos universitários gratuitos
Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresenta na Igreja Nossa Senhora da Candelária, no Rio de Janeiro
Concerto faz parte da programação da 32ª edição do Rio Cello e reuniu obras de grandes compositores
Programa pioneiro da rede pública de Volta Redonda para diagnóstico do câncer vira referência nacional
Linha de Atenção Oncológica foi premiada na 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS e agora integra revista e catálogo que divulgam experiências de sucesso da saúde pública brasileira
Guarda Municipal recupera carro furtado em São Paulo que circulava clonado em Volta Redonda
Veículo foi localizado com apoio da PRF; condutor foi preso em flagrante e também estava com celular roubado e pino de cocaína
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