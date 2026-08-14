A ação contempla aproximadamente 34 mil estudantes - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A ação contempla aproximadamente 34 mil estudantesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/08/2026 15:08

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou nesta semana a entrega de 38 mil pares de tênis para os alunos da rede municipal de ensino. A ação contempla aproximadamente 34 mil estudantes, da Educação Infantil aos ensinos Fundamental I e II, além de uma reserva técnica mantida pela SME.

Os alunos das creches, centros municipais de Educação Infantil (CMEIs) e escolas de Ensino Fundamental já haviam recebido os uniformes e os kits de material escolar. Agora, com a entrega dos tênis, o município amplia o conjunto de itens disponibilizados aos estudantes da rede municipal.

A distribuição dos calçados atende a um pedido do prefeito Antonio Francisco Neto, que destacou a importância de garantir melhores condições para os alunos da rede municipal.

“Já entregamos os uniformes e os kits de material escolar e fiz questão de pedir também a aquisição dos tênis para os nossos alunos. É uma forma de complementar esse atendimento e garantir que as crianças e os adolescentes tenham os itens necessários para frequentar a escola. Estamos trabalhando para oferecer cada vez mais qualidade no ensino e dignidade aos nossos estudantes”, afirmou.

Entrega no CMEI Monteiro Lobato

Nesta sexta-feira (14), os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Monteiro Lobato, no bairro Santa Rita do Zarur, receberam os tênis escolares. A entrega foi acompanhada pelo secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, e pela subsecretária, Valéria Lamim.

Para os estudantes, a novidade foi recebida com entusiasmo. Othon Malgadi, de 6 anos, não escondeu a felicidade ao receber o novo calçado. “Achei o tênis bonitão, é muito bonito. Estou muito feliz. Vou mostrar para o meu pai que eu ganhei. Vou usar o tênis para jogar bola e vir para a escola”, contou.

A diretora do CMEI Monteiro Lobato, Paula Cristina de Souza Silva, destacou a importância da iniciativa para os alunos e para toda a comunidade escolar. “A entrega dos tênis é um momento muito importante para a nossa comunidade e para os nossos alunos. Muitos deles não têm acesso a um tênis novo anualmente, e a prefeitura garantiu esse direito, proporcionando o uniforme completo. Eles estão muito felizes e estavam superansiosos para receber”, afirmou.

Paula também ressaltou a importância do calçado fechado para a segurança das crianças da Educação Infantil. “Principalmente aqui na Educação Infantil, o calçado fechado traz muita segurança para as crianças, que ainda estão desenvolvendo noções de direção e equilíbrio. Agora elas podem brincar com mais segurança”, acrescentou a diretora.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, destacou que a distribuição será realizada para todos os alunos da rede municipal e terá continuidade nas próximas semanas.

“Todos os nossos alunos vão receber os tênis escolares. A entrega já começou e vai continuar nas próximas semanas, chegando às unidades de toda a rede municipal. É um compromisso da prefeitura com os nossos estudantes e com as famílias, garantindo que cada aluno tenha o seu calçado para utilizar no dia a dia escolar”, afirmou.