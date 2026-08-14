Atração acontece durante o 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série, na Ilha São João - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Atração acontece durante o 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série, na Ilha São JoãoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 14/08/2026 15:00

Volta Redonda - A programação do 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série, na Ilha São João, em A programação do 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série, na Ilha São João, em Volta Redonda , terá uma atração especial neste domingo (16). O Batera Super Star, considerado o maior encontro de bateristas do Sul Fluminense, promete reunir cerca de 100 músicos em uma única apresentação.

Durante a apresentação, todos os bateristas tocarão juntos sete músicas, acompanhados por uma banda no palco. Os vocais serão revezados entre alguns dos maiores nomes da música regional.

Antes do Batera Super Star, o público também poderá conferir uma apresentação do baterista Cláudio Infante. Na sequência, será realizada a apresentação coletiva dos bateristas.

As inscrições para participar do Batera Super Star podem ser feitas até as 18h do sábado (15), por meio do formulário disponível em https://forms.gle/tFyysxAqqahtvzb79

“É uma grande alegria ver um evento como o Batera Super Star acontecendo em Volta Redonda, reunindo cerca de 100 bateristas e valorizando os artistas locais. É uma iniciativa que fortalece a nossa cena cultural, dá visibilidade aos nossos músicos e proporciona ao público uma experiência única, com tantos talentos se apresentando juntos”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Evento contará com edição especial da Feira da Roça Saberes & Sabores

O 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série será realizado entre esta sexta-feira (14) e domingo (16), na Ilha São João, pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda (CAAVR). O evento acontece na sexta-feira, das 17h às 22h; no sábado, das 9h às 22h; e no domingo, das 9h às 19h.

A entrada será solidária, mediante a doação de 2 kg de alimentos, preferencialmente leite ou óleo de cozinha. Os produtos arrecadados serão destinados às instituições cadastradas no Banco Municipal de Alimentos de Volta Redonda.

Uma das novidades desta edição será a realização, no sábado (15), de uma edição especial da Feira da Roça Saberes & Sabores, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan). Os estandes serão instalados nas laterais do Pavilhão da Ilha São João, onde os visitantes poderão conhecer produtos cultivados por agricultores, alimentos produzidos por profissionais da gastronomia e materiais confeccionados por artesãos da região.

O encontro contará ainda com espaço kids e área de alimentação, além da exposição de veículos antigos e fora de série que marcaram diferentes épocas.