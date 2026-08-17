Equipamento é utilizado no atendimento de emergência da unidade - Foto: Divulgação/HSJB

Equipamento é utilizado no atendimento de emergência da unidadeFoto: Divulgação/HSJB

Publicado 17/08/2026 15:43 | Atualizado 17/08/2026 15:43

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de saúde de O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda , fez mais uma aquisição para sua modernização. O aparelho de Anestesia A8 da Mindray está em operação na Sala de Emergência do Centro Cirúrgico do hospital pela versatilidade. O equipamento atende a uma ampla faixa etária e complexidade clínica, sendo indicado para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. O sistema é projetado para dar suporte tanto a cirurgias rotineiras quanto a cenários de alta complexidade.

O HSJB é uma unidade de porta aberta, que atua integralmente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O atendimento de urgência e emergência é 24 horas e o local é polo de alta complexidade para toda a região do Médio Paraíba. E tem como principais especialidades de referência a traumato-ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular, gestação de alto risco e atendimento de AVC (Acidente Vascular Cerebral) com certificação internacional "Cidade Angels" na categoria Platinum.

“O novo aparelho de anestesia do hospital, utilizado na Sala de Emergência do Centro Cirúrgico, aumenta ainda mais a qualidade da assistência, garantindo mais segurança para o paciente. Como somos referência para atendimentos de urgência, temos que estar preparados para atender qualquer demanda, e a versatilidade desse equipamento dá mais tranquilidade à equipe de profissionais, o que reverte em melhoria da qualidade no atendimento”, disse o diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, lembrando que, recentemente, o hospital fez uma broncoscopia de menina, com 13 anos, sob anestesia geral, usando o novo aparelho.

Mutirão de cirurgias eletivas

Mais do que uma unidade de urgência e emergência, o Hospital São João Batista, é um hospital geral público de média e alta complexidade. Além do pronto-socorro 24 horas, o hospital oferece internações, atendimento ambulatorial em várias especialidades, centro cirúrgico e suporte para diagnóstico avançado.

O investimento em equipamentos com tecnologia de ponta é parte do trabalho para garantir melhor atendimento à população, que inclui, entre outras ações visando agilidade na assistência, a realização de cirurgias eletivas. Na última sexta-feira (14) e sábado (15) foram realizados dez procedimentos de ortopedia. No primeiro dia do mutirão, o cirurgião-ortopedista Flávio Reis, que é diretor-médico da unidade, fez duas videoartroscopias de joelho direito em homens de 19 e 55 anos.

No sábado, o médicos Lucas Andrade e Bernardo Martins fizeram oito procedimentos, sendo que o ortopedista Bernardo Martins fez uma artroplastia total de quadril direito em uma mulher de 66 anos, e uma artroplastia total de quadril esquerdo em homem de 51 anos.

O gastroenterologista e endoscopista Lucas Andrade fez uma colecistectomia videolaparoscópica em três mulheres, de 50, 60 e 69 anos; uma hernioplastia inguinal direita em homem de 62 anos; uma fissurectomia em mulher de 32 anos; e uma hemorroidectomia em mulher de 55 anos.