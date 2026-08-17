Evento da Sejuv fez parte das comemorações do Mês da Juventude e também do Dia do CapoeiristaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Festival de Capoeira reúne mais de 300 pessoas no Memorial Zumbi, em Volta Redonda
Realizado nesse domingo (16), evento da Sejuv fez parte das comemorações do Mês da Juventude e também do Dia do Capoeirista
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31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série reúne grande público na Ilha São João com música, feira e atrações culturais
Evento contou com uma edição especial da Feira da Roça Saberes & Sabores e apresentação do Batera Super Star
Patrulha Maria da Penha amplia atendimento e fiscalização de medidas protetivas em Volta Redonda
Atuação da Guarda Municipal reforça acompanhamento e rede de proteção oferece acolhimento e resposta às vítimas
Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda completa 40 anos com muitos motivos para comemorar
A Smel-VR é referência nacional com o projeto Viva Melhor, para a pessoa idosa, e com ações de inclusão como a Olimpede
Prefeitura de Volta Redonda inicia entrega de 38 mil pares de tênis para alunos da rede municipal de ensino
Ação atende a um pedido do prefeito Antonio Francisco Neto; estudantes já haviam recebido uniforme e kit de material escolar
Batera Super Star reúne cerca de 100 bateristas em apresentação coletiva no domingo (16) em Volta Redonda
Atração acontece durante o 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série, na Ilha São João
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