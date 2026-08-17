Evento da Sejuv fez parte das comemorações do Mês da Juventude e também do Dia do Capoeirista - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Evento da Sejuv fez parte das comemorações do Mês da Juventude e também do Dia do CapoeiristaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 17/08/2026 15:39

Volta Redonda - O Memorial Zumbi, em O Memorial Zumbi, em Volta Redonda , foi palco nesse domingo (16) do 2º Festival de Capoeira do Memorial, um evento realizado pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e que faz parte das comemorações do Mês da Juventude. O festival contou com apresentações de dança afro, maculelê, berimbalada, rodas de capoeira e samba de roda, e o público que integrou as atividades recebeu certificados de participação.

De acordo com os organizadores, o evento reuniu cerca de 350 pessoas de Volta Redonda e cidades do estado – Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, Angra dos Reis, Quatis, Itaguaí –, além de Bananal (SP). Também estiveram presentes o presidente e o vice-presidente da Federação de Capoeira do Rio de Janeiro, Jairo Fernandes (Mestre Garnisé) e Sidney Gonçalves Freitas (Mestre Hulk), respectivamente.

A atividade, além de celebrar o Mês da Juventude, foi uma oportunidade para comemorar o Dia do Capoeirista (3 de agosto) e aproximar os jovens da região do Memorial Zumbi, que é um espaço icônico para a cultura afro de Volta Redonda.

A mestre de capoeira Andréia Soares, de 53 anos, que é natural de Volta Redonda, destacou a importância do evento e também do Memorial Zumbi. “O Festival foi muito significativo e especial, principalmente pela importância histórica e cultural do espaço. O Memorial Zumbi é um local dedicado à preservação, valorização e promoção da cultura afro-brasileira, além de ter grande importância para a manutenção da memória e identidade”, destacou a Andreia.

Renata Ferreira, coordenadora do Memorial Zumbi, celebrou a aproximação dos jovens com o espaço cultural durante o evento, em um mês tão especial para a juventude de Volta Redonda. “Este evento representou cumprir um dos grandes objetivos do Memorial Zumbi, que é preservar a cultura afro-brasileira. É sempre bom receber essas atividades, porque elas conseguem trazer os nossos mais velhos e os mais novos com o mesmo propósito”, afirmou a coordenadora.

Evento atingiu seu objetivo

O secretário municipal da Juventude, Munir Filho, comemorou o sucesso do evento e afirmou que o festival atingiu o seu objetivo, que é agregar a juventude do município a uma expressão cultural afro-brasileira tão emblemática, que é a capoeira.

“Tivemos um dia muito especial neste espaço tão icônico para a cultura afro da nossa cidade, que é o Memorial Zumbi. O Festival de Capoeira atingiu todos os nossos objetivos, que eram comemorar o Mês da Juventude, receber bem todas as pessoas que aqui vieram e também colaborar na difusão da cultura”, afirmou Munir Filho.