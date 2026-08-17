Atualização vai beneficiar pacientes atendidos pelo Hemonúcleo do Hospital São João Batista - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Atualização vai beneficiar pacientes atendidos pelo Hemonúcleo do Hospital São João BatistaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 17/08/2026 15:49

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda , que fica localizado no Hospital São João Batista (HSJB), no bairro São Geraldo, informou que uma atualização na Portaria nº 11.685 de 2 de julho 2026, do Ministério da Saúde, impactará diretamente na ampliação do número de doadores de sangue no município. A legislação é referente a hemoterapia e muda os critérios no intervalo de alguns procedimentos estéticos, clínicos ou até mesmo cirúrgicos para a liberação para a doação de sangue.

“Nós ficamos 12 anos com uma mesma portaria e, com a atualização da mesma, liberada no dia 2 de julho, e que entrará em vigência no dia 30 de setembro, vai facilitar que mais pessoas possam doar sangue em períodos menores. Como, por exemplo, o tempo de intervalo de pessoas que fizeram tatuagens e querem doar cairá de seis para quatro meses; o mesmo prazo vale para pessoas que foram submetidas a procedimentos como endoscopia e colonoscopia. Já para doadores que passaram por cirurgias bariátricas, o prazo será reduzido de 12 meses para seis meses”, explicou Cristina Teixeira, assessora responsável pela captação da unidade.

Segundo ela, o encurtamento do tempo nos intervalos entre procedimentos e doações foi possível após novos estudos apontarem que existe um rigor maior de controle sanitário nestes procedimentos. “Isso facilita que, dentro destes critérios sanitários mais rigorosos, as pessoas tenham uma garantia maior do seu estado clínico de saúde”, disse Cristina.

Além de flexibilizar a doação de sangue por pessoas que foram submetidas aos procedimentos já citados, a atualização da portaria também vai permitir que doadores que, até então, atingiram a idade máxima para doar possam continuar doando e, assim, colaborando com o próximo.

“A faixa etária que ainda é permitida para pessoas doarem sangue atualmente é entre 16 e 69 anos completos. Com a atualização da Portaria, pessoas que foram doadores regulares de sangue, como no caso de homens que doavam de dois em dois meses e mulheres que faziam suas doações de três em três meses, poderão continuar doando sangue mesmo após completarem 70 anos. Essa é uma mudança que vai ser explosiva no volume de doações em Volta Redonda, que sabemos que tem muitos doadores idosos”, contou.

Hemonúcleo de Volta Redonda segue recomendações do Ministério da Saúde

Cristina afirmou que, historicamente, o Hemonúcleo de Volta Redonda se diferencia dos demais por ter um alto número de doadores espontâneos. Pessoas que buscam a unidade com o objetivo de fazer as doações como um hábito que faz parte de suas vidas.

“Temos um perfil de doadores que nos diferencia de muitos hemonúcleos. O Ministério da Saúde recomenda que o maior volume de doações nestas unidades seja de forma espontânea. No nosso hemonúcleo acontece de acordo com o que recomenda o ministério: temos 80% de doadores espontâneos e 20% de doadores por reposição (que fazem doações direcionadas a um paciente). Esse número elevado de doações espontâneas significa que a população de Volta Redonda está cada vez mais se conscientizando sobre a importância da doação de sangue como um hábito de vida”, afirmou a assessora.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto em feriados. Não é necessário agendamento para realizar a doação.

Critérios atuais para doar sangue

- Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem apresentar autorização formal do responsável legal);

- Pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar sangue se já tiverem realizado doações antes dos 60 anos.

- No dia da doação, os interessados devem apresentar um documento oficial de identificação com foto, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Caso a doação seja realizada após o almoço, é necessário aguardar pelo menos duas horas.