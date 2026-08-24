Monitoramento identificou veículo onde estava o suspeito e acionou equipe do Sistema Integrado de Segurança - Foto: Divulgação/Semop

Monitoramento identificou veículo onde estava o suspeito e acionou equipe do Sistema Integrado de SegurançaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 24/08/2026 17:12 | Atualizado 24/08/2026 17:13

Volta Redonda - O sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudou a localizar e prender um homem de 25 anos, foragido da Justiça, em O sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudou a localizar e prender um homem de 25 anos, foragido da Justiça, em Volta Redonda . A prisão foi realizada por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que atuam no Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Semop. O detido é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Vila Brasília.

A ocorrência foi registrada no último sábado (22) e começou após o monitoramento por câmeras da Ordem Pública identificar um veículo Volkswagen Gol, de cor prata, que estaria em um posto de combustíveis no bairro São Luiz. As informações indicavam que dentro do automóvel estaria um homem com mandado de prisão em aberto.

A informação foi repassada em tempo real à equipe do Sistema Integrado de Segurança Pública, que se deslocou até o local e realizou a abordagem. O homem estava acompanhado de uma mulher, que se identificou como sua esposa. Diante da suspeita, os dois foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para a realização das consultas e demais procedimentos. Na unidade policial, foi confirmado que havia três mandados de prisão em aberto contra o homem.

Entre as ordens judiciais estava um mandado de prisão definitiva decorrente de condenação por tráfico de drogas, com pena restante de sete anos e seis meses em regime fechado. Também havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pelas Varas Criminais de Volta Redonda e Barra Mansa por porte ilegal de arma e homicídio. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.

Tecnologia e integração

A ocorrência reforça a importância da tecnologia e integração entre o monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública e as equipes que atuam nas ruas. A partir das câmeras, foi possível identificar o veículo, localizar o ponto onde ele estava e direcionar a equipe do Sistema Integrado para realizar a abordagem.