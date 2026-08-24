Monitoramento identificou veículo onde estava o suspeito e acionou equipe do Sistema Integrado de SegurançaFoto: Divulgação/Semop
Câmeras da Ordem Pública ajudam a localizar e prender apontado como líder do tráfico em Volta Redonda
Monitoramento identificou veículo onde estava o suspeito e acionou equipe do Sistema Integrado de Segurança; homem era procurado por tráfico, homicídio e porte de arma
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Base Avançada da Ordem Pública de Volta Redonda é inaugurada no São Lucas
Estrutura fica em ponto estratégico, no limite com Barra Mansa, e é integrada ao Ciosp, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta das forças de segurança
Volta Redonda realiza mais de 3,6 mil atendimentos durante Dia D de Multivacinação
Ação foi realizada em todas as unidades da Atenção Primária, reforçando a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes
Expo Vargas celebra projetos pedagógicos e os 73 anos do Colégio Getúlio Vargas, em Volta Redonda
Evento abriu as portas da unidade da Fevre para a comunidade e apresentou trabalhos desenvolvidos por alunos e professores ao longo do ano
Festival de música celebrará o Mês da Juventude de Volta Redonda no sábado (29), na Praça Brasil
Evento gratuito, organizado pela Secretaria Municipal da Juventude, contará com apresentações de artistas regionais e nacionais
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Volta Redonda toma posse para mais 3 anos
Cerimônia no Palácio 17 de Julho reuniu titulares e suplentes representando sociedade civil e poder público, que atuarão de 2026 a 2028
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